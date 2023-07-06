打炒房政策衝擊 陸炤廷：房市買氣將受重創

央行限縮第二戶貸款最高70％之後，行政院6日再宣佈全國總歸戶，調高購屋者的「囤房稅」最高4.8％，建商2年內的「餘屋稅」，最低從1.5％調高至2％，將提高投資客、和建商的持有成本，目的就是要逼售房子，「把錢從房市趕出去」，因此，鎖定投資客或投機客的建商、以及高雄亞灣、農16和美術館特區的高總價、豪宅建商，必然受創，「影響將會非常大、非常大」。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷6日表示，行政院通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，明年7月1日開始實施，祭出全國總歸戶的同時，將第四戶以上的「囤房稅」的稅率，從最高3.6％調高到4.8％，未來的房市買氣一定會受到嚴重衝擊。

「房屋稅差別稅率2.0方案」除了針對「投資客」或全國的多屋者，可說是「雙管齊下」，對建商2年以內的新屋，課徵的房屋稅，從現行的1.5％到3.6％，將最低的1.5％調高至2％，新稅率變成2％到3.6％，同步增加建商餘屋持有稅。

陸炤廷指出，行政院同步對買方的購屋者、以及賣方的建商，同步增加房屋稅，提高持有成本，目的就是要逼使「囤房者」和「建商」出售房屋，並預期房價的進一步下跌。

他說，首當其衝的建商，是在高雄亞灣特區、農16特區、以及美術館特區等投資興建豪宅、或是大坪數、高總價的建商，如果不降價出售，房屋的持有成本將大增。

再者是，過去以投資客、投機客為主要買家的推案建商，將成為中央打房政策另一個受到衝擊的對象，特別是，除了將實施的「囤房稅2.0版」，還有之前的土建融成數降低、特定地區第二戶限貸最高70％等「打房連環拳」，即使以自住客為主要買家的建商，無論大小，也將同時受到打擊。

陸炤廷表示，這一連串的打房政策的影響，已是全面性的了，負面衝擊也陸續顯現，例如，「囤房稅2.0版」之前的第二戶限貸最高70％，已經造成建商與購屋民眾的「交屋爭議」了。

他說，自從「平均地權條例」修法實施之後，預售屋買氣已經涼了半截，原本可向銀行房貸80％的購屋客，在第二戶限貸最高70％的新令之下，造成即將完工、交屋的預售屋，在交屋過程中，充滿不確定性，特別是當初打著只有房屋總價的5％即可簽約的購屋者，可能需要再額外急湊10％的自備款，以1,500萬元的房子，想要過戶交屋的買家，需再另外籌措150萬元，導致建商和購屋客的糾紛。

陸炤廷斷言，政府的打房連環拳，真的將建商和房市「打到快趴了」，如果持續下去，房市真的會很慘，讓建商無路可退。

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