ESG風潮吹進危老重建 這項目成新寵

危老重建開發時程容積獎勵逐年遞減，於今年再減半，但重建案取得的容積獎勵總額竟不減反增！據安信建經統計，今年1至6月台北市危老重建計畫核准案共58件，平均取得容積獎勵總額為35％，較去年同期小幅增加2％，取得獎勵項目比例最高分別為「結構評估」、「時程及規模獎勵」、「耐震設計」、「綠建築」、「智慧建築」等。

安信建經總經理張峰榮表示，危老重建的「開發時程」容積獎勵雖於5月再砍半，但在全球ESG風潮引領之下核准件中，與環保節能息息相關的「綠建築」、「智慧建築」等容獎項目，皆較去年成長10%以上，建議近期有意重建的地主可關注這股環境永續的容獎申請趨勢、納入規劃。 安信建經觀察發現，今年1至6月，台北市危老重建案核准的容積獎勵項目中，「綠建築」、「智慧建築」核准比例大幅增加，上半年核准件更有高達8成案件獲「綠建築」獎勵額度。

張峰榮指出，近年因ESG風潮興起，符合環境永續的「智慧建築」與「綠建築」也逐漸受關注，成為申請新寵；加上近期政府與國銀積極推動「綠色金融」，使得危老案更趨之若鶩。

安信建經分析數據顯示，以「耐震設計」項目取得容積獎勵者今年比例再上升，上半年核准案中共有95％獲此項獎勵，其中需取得耐震標章方可獲得的10％上限容獎的危老案更高達4成，較去年同期增加1倍以上，意味著越來越多危老案願意提高建築成本、強化耐震係數來取得容獎。而取得獎勵最高的項目仍為屬必要條件的結構評估」以及幾乎沒有額外成本的「時程及規模獎勵」。

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