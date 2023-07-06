囤房稅最高4.8％ 房仲業者曝這種人最痛

財政部擬推出「囤房稅2.0」，今日已由行政院拍板通過，永慶房屋表示，囤房稅2.0落實，自住輕稅，增加多屋族及空置房屋的持有稅負，囤房大戶將首當其衝，依稅率計算方式，購買5年以下新屋者受衝擊程度又遠大於囤舊屋族群。

為健全房市健康發展，財政部擬推出「囤房稅2.0」，今日已由行政院拍板通過，由現行縣市歸戶改為全國歸戶，為鼓勵自住輕稅，全國單一自住房屋稅率降至1％，針對非自住住家用稅率，由現行的1.5％至3.6％上調至2％至4.8％。

不過，對於出租且申報租賃所得達租金標準房屋或繼承取得共有住家用房屋者，則將稅率調降至1.5％至2.4％；同時針對建商餘屋持有年限在2年以內者，稅率由1.5％至3.6％調高至2％至3.6％。行政院拍板通過後，將由財政部研擬《房屋稅條例》修正草案函報行政院核轉立法院審議，完成修法，最快明年7月上路、後年5月開始課稅。

永慶房屋指出，「囤房稅2.0」上路後，囤房大戶將首當其衝。由於新制是全國歸戶，等於是全國合併計算，不同縣市合計只要超過3戶都將被課囤房稅，且依差別稅率課徵囤房稅，持有戶數愈高，適用稅率愈高。

此外，持有5年內新屋的影響遠大於舊屋，因新屋的房屋評定現值高，再乘上「囤房稅2.0」的累進稅率2.％至4.8％，稅負將大幅增加，因此，對於持有5年內非自用新屋的所有權人影響最大。至於對於自然人全國總歸戶3戶內的自用者則沒有影響。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也認為，本方案除最高稅率從3.6％變成4.8％之外，另外一個重點是財政部將採全國歸戶，也意味著現行有心人藉由縣市稅率不同，沒有全國歸戶達到節稅目的之作法將明顯減少，影響除了多戶持有者，也包括手上有長期庫存的建商，且新屋影響比舊屋明顯。但是否會影響房價，除端看購屋人財力外，也要看大環境狀況，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售的狀況。

（中時 王莫昀）