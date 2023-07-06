磨劍20餘年 台南將躍南部房市領頭羊？！

20幾年磨一劍！台南將躍居南部房市領頭羊？！

馨傳不動產智庫執行長何世昌今（6）日表示，根據最新的調查顯示，全台三大科學園區中，台南的南科園區，是唯一年營業額逆勢成長，儼然已經當上老大，更帶動台南房市呈爆發性成長，將躍居為南部房市的領頭羊。

馨傳不動產智庫今天公布最新彙整全台三大科園學園營業額資料顯示，近年南部科學園區營業額快速攀升，今年截至4月底為為，南科累計營業額約為4,585億元，超越竹科的4,371億元、中科2,984億元，坐上三大科學園區龍頭寶座。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然南科比竹科更晚設立，但南科園區面積更大，進駐南科的產業多元，主要產業包括半導體、光電、精密機械、太陽能、生物科技等，總營業額終於贏過竹科。

何世昌表示，台南房市受到南科蓬勃發展的帶動，在全台七都中，今年預售屋買氣相對活絡的地區，成交量不減反增，房價更具支撐。

至於竹科，2014年年營業額高達約1.16兆元，南科年營業額僅約0.64兆元，只有竹科的55％左右；但近幾年，南科發展疾速飛奔，2021年營業額首度突破兆元，2022年飆上約1.48兆元，與竹科差距小至約1,299億元。

何世昌分析，根據國發會資料顯示，今年南科前4個月營業額，約4,585億元，比去年同期增加逾4百億元，年成長幅度約10.52％，是三大科技園區唯一成長者。

由於南科發展蒸蒸日上，成為支撐房市的基石。何世昌表示，今年以來，全台房市冷卻，但台南預售屋市場卻逆勢突圍，成交量價穩定上揚。