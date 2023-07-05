政院今拍板 囤房稅2.0 改全國總歸戶

政府打炒房再出招！行政院會6日將通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」，把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶。另外，還將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，但仍由各縣市政府自行訂定，預計明年實施、後年課稅。整個方案仍待政院拍板，估將衝擊囤房大戶。

根據議程，行政院會6日主要由相關部會進行「健全房市措施」報告，其中包含由國發會說明健全房地產市場方案成果，以及財政部提報房屋稅差別稅率2.0方案。另外，新青年安心房貸方案也將拍板定案。整體來看，以對囤房大戶影響最大的「房屋稅差別稅率2.0方案」最受關注。

據悉，財政部將一改原先囤房稅採縣市歸戶方式，變成全國總歸戶制，等於全國合併計算。此外，目前囤房稅稅率上限為3.6％，之後有望再調高，幅度可能拉到4.8％；至於下限則從1.5％調至2％，並仍由各縣市政府自行訂定。

換言之，未來持有多戶的民眾，將很容易達到囤房稅稅率門檻，大大增加民眾持有多戶房產的成本，並降低節稅空間。

囤房稅是以房屋稅為課稅基礎，針對持有多戶不動產的民眾，實施房屋稅的差別稅率。一般自用戶的房屋稅率為1.2％，囤房稅的稅率最高目前可到3.6％。六都現在只剩新北市沒有實施囤房稅的累進差別稅率，新北市規畫8月完成修法。

另由於我國住宅房屋分為「非自住」與「自住」型態。所謂自住住宅為本人、配偶及未成年子女設立戶籍於三戶房屋內，皆認定為自住用途，適用較低的1.2％房屋稅率。非自住住宅部份，第四戶以上或不屬於自住用途的住宅，才符合俗稱的「囤房」，並由地方政府自行訂定1.5％至3.6％不等的較高房屋稅率。

一旦總歸戶正式上路，原本一位民眾在台北、台中各有三戶房屋，按照現行規定，因為採縣市歸戶，所以就適用自住稅率；一旦改為全國歸戶，不同縣市合計只要超過三戶都將被課予囤房稅，對囤房大戶影響甚大。