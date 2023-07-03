H1買賣移轉棟數 年減18.4%

平均地權條例修正新制7月上路，買賣雙方價格認知差距未見縮小，6月房市買氣依然低迷。根據六都地政局最新發布統計，六都6月買賣移轉棟數為2.07萬棟，月減3.2％、年減2.9％左右；至於1～6月六都整體交易量合計為107,318棟，較去年同期衰退18.4％，創五年新低，其中以桃園市年減20.4％最多。

根據六都地政局統計顯示，台北市、台中市因有較多新成屋交屋，6月買賣移轉棟數較上月及去年同期增加，不過其餘四都則呈現年、月雙減，其中又以台南月減14.7％、年減25.8％買氣最為低迷。據統計，台北市月增9.6％、台中市月增10.5％；另新北市量縮5.3％，桃園市月減9.6％，台南市、高雄市分別月減14.7％與12.0％。

房仲業者指出，6月工作天數較5月減少約9％，不過6月移轉棟數僅月減3％，房市表現弱中透穩。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，買賣雙方價格認知出現拉鋸戰，不過6月六都交易年減僅2.9％，已不若前幾個月都有雙位數的衰退。大家房屋企研室總監郎美囡分析，買方對市場的不確定因素存有疑慮，認為政府打炒房，房價應該大幅下滑；而賣方降價有限，不易達到買方的甜蜜點，且認為目前賣房並不利，房地合一持有5年內轉售有高稅率，部分賣方選擇不賣，導致整體成交量持續低迷。

上半年六都買賣移轉棟數約10.7萬棟、年減18.4％創五年來同期新低，其中以北台灣衰退幅度較大，北北桃三年減幅約19～20％，台中、台南、高雄三都則約在17％左右。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，第一季六都買賣移轉棟數年減達24％，第二季收斂到13％，6月進一步收斂到3％以下，衰退幅度愈來愈小，接下來有機會拚持平或微幅成長。

房仲業者認為，第三季起買賣移轉棟數年減幅可望收歛，預估全年全台交易量約在28萬棟左右；不過7月平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，仍需觀察是否對房市產生干擾。