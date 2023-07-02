一站差很大 北捷這兩站房價1坪差45萬

雙北市因地理位置鄰近、商業交流頻繁和交通便利等原因，因此常被劃分在同一個生活圈內，但是在部分的雙北交界處，卻出現房價落差極大的現象。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計大台北捷運中，雙北市捷運交界共計10處站點的大樓房價表現，發現「古亭站」與「頂溪站」的大樓單價差了高達45萬元，差幅將近八成，相當驚人。

在雙北市捷運交界點中，「古亭站」大樓平均單價每坪為103.5萬元，一站之隔的「頂溪站」每坪僅58.1萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，「古亭站」為松山新店線與中和新蘆線交會的捷運站點，且位處中正區及大安區交界，屬台北市精華地段，加上鄰近國立師範大學和師大商圈，交通、生活、學區機能兼備，深受購屋族群青睞，也讓「古亭站」房價衝破百萬大關。

陳金萍說明，距離台北市僅一橋、一站之隔的「頂溪站」，位於永和區最精華的地段，坐擁多個大型綠地公園，像是仁愛公園、綠寶石公園等，可供日常運動、休憩，此外，鄰近樂華夜市，各式商家、餐廳應有盡有，商業機能活絡、生活機能完備，吸引不少民眾進駐。不過，因該區相對發展較早，周邊的大樓大都屋齡較高，因此房價偏低。根據實價登錄資料，「頂溪站」大樓房價僅58.1萬元，足足比一站之隔的「古亭站」便宜了45萬元，價差近八成，因此若購屋預算有限，又想縮短往來雙北的通勤時間，「頂溪站」是個很好的選項。

（時報資訊 郭鴻慧）

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