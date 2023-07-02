壓低總價 北市這精華行政區小宅案盡出

房市剛性需求當道，大坪數新案不吃香，為將總價門檻壓低，建商小坪數推案大行其道，根據市調機構統計，雙北市今年規劃有15坪以下單位的新案共15個，總銷合計約218億元，其中，北市大安區「大將名人巷」推出一房12坪建案，是今年以來北市新案中，規劃坪數最小的建案。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市大安區今年小宅新案眾多，包括「敦品藏」總銷5.8億元，基地面積180.59坪，樓層規劃為一棟地上13層，地下3層建築，共有26戶住家，1戶店面+辦公室，規劃一房16坪、二房29~34坪、三房32~45坪，每坪開價145~170萬元，尚未有實價揭露交易資料。

另外，位在新生南路三段的「植建築」總銷6.5億元，基地面積僅60.19坪，樓層規劃為一棟地上10層，地下1層建築，共有27戶住家，規劃一房13~17坪，每坪開價157~170萬元，目前實價已有9筆交易紀錄，平均成交價為163.6萬元。

位於北市大安區雲和街的「桓桓溫州」總銷14億，基地面積470.38坪，規劃為一棟地上15層、地下4層建築，共有78戶住家，規劃為一房~三房，其中一房坪數14.9、15.02坪，每坪開價160~165萬元。

而大安區新案中，坪數最小、總價門檻也最低的是地上權案「大將名人巷」總銷12億元，該案基地面積156.69坪，規劃為一棟地上9層，地下4層建築，共有25戶住家，2戶店面，坪數規劃一房12坪、二房20~29坪、三房34.44坪，每坪開價145萬，目前實價尚未揭露交易資料。

新北今年上半年進場的小宅案有淡水「山河帝寶」基地面積2,873坪，樓層規劃為二棟地上18層，地下5層建築，共有374戶住家，坪數規劃一房（12~13坪）、二房（23~29坪）、三房（44~45坪）、四房（44~45坪）。

淡水「景上汀」基地面積362.93坪，樓層規劃為一棟地上12層，地下1層建築，共有64戶住家，坪數規劃一房11、13坪、二房17、25坪，該案開價每坪60萬元，目前實價揭露一筆交易，二房成交單價52.9萬元。

土城「皇翔MRT」基地面積1,827.71坪，樓層規劃為三棟地上20層、地下5層建築，共有356戶住家，10戶店面，坪數規劃為一房12坪、二房20~32坪。該案開價每坪57~65萬元，目前實價已有116筆交易紀錄，平均成交均價55.1萬元。

成采錡表示，受利率攀升、房價穩居高檔，以及限制換約上路等因素影響，仍在市場上的自住、置產族，拿捏購屋預算時得考慮更多風險，進而傾向選擇總價負擔較輕的小宅產品。因此，今年以來雙北新建案進場初期多以最小規劃單位為成交主力，使業者調整推案策略，新案規劃坪數約十多坪的小宅格局，也有部分已進場一段時間的預售建案，縮小建案坪數規劃，再重新進場銷售。

延伸閱讀

別當一輩子房奴是對的嗎?網一面倒這樣說

建商不滿無預警打房擬提告 央行回應了

土地交易吹寒風 連3季跌破200億元