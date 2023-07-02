別當一輩子房奴是對的嗎?網一面倒這樣說

薪資低、房價高，買不起房一直是老生常談的議題，日前就有網友PO文發問「年輕人別當一輩子房奴真的是對的嗎?」此PO文引發網友幾乎一面倒認為「人生自己負責，躺平vs努力」，也有人表示只有二種人會說買房子會變屋奴。

聯電前榮譽董事長曹興誠曾以自身經歷勸退年輕人買房子，曹興誠認為，年輕人買房隨隨便便都要貸款至少20年，「為什麼要背房貸變成房奴？」更直言「年輕人買房子會被套牢，會害了你的一生，背房貸變房奴是最錯誤的觀念，年輕人買房是最差勁的理財」。

日前有一位網友於PTT上發問：「常常看到很多言論，別被房子奴役一生，辛苦一輩子結果只剩一間房，假設一個人從出來工作，到40幾歲這段時間賺的錢都在房子裡，身上也沒剩多少錢了；可是又有一派說，房子是拿來逼自己存錢，錢只是另一種形式換成房子，錢並沒有消失，這兩派論點到底哪個對？」

此PO文引發熱議，大部分網友表示「你買超過自己負擔能力的房子就會變房奴，好好抓3成以下負債比沒什麼問題」、「心態上的不同罷了」、「我沒看過有人後悔買房的 只有看過年過四十才後悔沒買房的」、「人生自己負責，躺平vs努力」、「買房就是認清自己的能耐到哪 不知道有什麼好糾結的」。

另有網友認為，有兩種人可以說，買房子錢會鎖在房子裡面、買房子會變屋奴，1.月光族….賺多少花多少、一毛都不存；2.股神…..投資賺錢能力高於開槓桿後的不動產投報率！如果你不是以上兩者，你最好還是早點醒醒！

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