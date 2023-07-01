買房1千多萬霸氣付現 他職業曝光

台灣房價高，大多人買房都會貸款，作家黃大米表示，日前和鄰居閒聊，對方透露最近買了一間房子，一千多萬直接付現，她聽了驚呆，並曝光鄰居職業「在擺攤賣碗粿」，內行網友直呼，「不能小看這些攤販，都是低調到不行的有錢人。」

黃大米在臉書發文指出，日前在超商碰到鄰居，鄰居說他最近剛買了一間房子，黃大米跟著去看，「這間房子很難貸款到賣價耶，你能貸款下來，實力很深。」沒想到鄰居回，「沒有啦，什麼貸款？這種一千多萬的房子，不用貸款啦，我直接給他了啦。」

黃大米聽完超震撼，表示非常尊敬鄰居口袋的實力，並透露他的職業「在擺攤賣碗粿」，直呼「現在去學廚藝來得及嗎？」

這篇發文讓上萬名網友狂讚，大家紛紛留言「原來我入錯行了」、「高手在民間，大亨在菜市啊」、「南部對吧，不要小看騎腳踏穿吊嘎的阿桑跟阿北，都是田喬仔啊！」

也有許多網友表示，「菜市場賣菜丶賣肉丶賣民生必需品的都賺很大」、「賣菜那些小攤販，很多都不知道買幾間房了」、「我們銀行有位客戶賣水煎包，身家上億，不能小看這些攤販，都是低調到不行的有錢人」、「家鄉做包子的阿伯，子女跟孫子去英國念大學與碩士的費用，是他全額支付的！」菜市場攤販各個財力驚人。

（中時新聞網 方翊倩）

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