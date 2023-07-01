高雄招商有成 十大建案引資總額逾1,662億

高雄捷運鳳山國中站周邊的2,300坪土地，2018年由國城建設得標，此一住宅建案「鳳山都更好」大樓，即將在7月正式進場銷售，是高雄有史以來的第一個公辦都更案，2021年的「特貿三」公辦都更成功招商之後，高雄這2年內的公辦都更、捷運聯合開發案，更是左右開攻，多案齊發，曾在2022年12月30日流標的捷運橘線O10站衛武營站聯開案，也將伺機再招商，光是高雄六大公辦都更、以及四大捷運聯開案，如果全部順利脫標，將可為高雄引資超過1,662億元。

在公辦都更方面，高雄史上金額最高的公辦都更則非「特貿三」莫屬，南北3塊基地，在2021年11月15日，分別由國城團隊、國場團隊、以及興富發團隊勝出，總投資額高達800億元，3個得標團隊目前正在申請建築執照階段，未來除了住宅大樓之外，也將興建9棟商辦和一處商場，商辦樓地板面積逾10萬坪，成為高雄未來商辦重鎮。

最近招商有成果的公辦都更案，則是荒廢12年的高雄市舊市議會的2,122坪基地，今年3月8日由台灣人壽取得最優申請人資格，規劃興建商辦總部，台灣人壽是近年投資高雄相對積極的壽險集團，除了高雄總圖BOT案，更早則是耗資165億元買下漢來新世界整棟百貨和飯店、以及163億元投資開發和發產業園區。

公辦都更持續開花結果，高雄市政府趁勝追擊，今年4月連續公告2筆公辦都更招商案，分別是占地約1.8公頃的「左營機20」、以及基地面積約2,000坪的岡山新行政中心公辦都更案。

至於財政局的「左營高鐵科技之心」公辦都更，2.4公頃的基地近期已獲內政部都委會通過都市計劃變更，目前正準備相關資料，預定今年第四季招商，預計引進民間投資181億元，興建7萬多坪的商場、辦公、商務、會展、轉運及停車等空間設施。

高雄副市長林欽榮指出，高雄市現有商辦供給，主要集中在南高雄，規劃的半導體產業S廊帶中心樞紐區的北高雄，商辦供給已經無法滿足近期市場需求，透過「左營高鐵科技之心基地都市計畫案」的都市計畫變更、結合TOD交通樞紐優勢，就是要打造北高雄亮點商業中心。

高雄過去從未有的捷運聯合開發案，在麗寶集團打頭陣，成功標下雄第一個捷運聯合開發案「捷運橘線O4舊高雄市議會站」，並於2021年8月27日簽約，動工興建A級商辦之後，也帶給高雄捷運聯開案的招商信心，捷運橘線O13大東文化中心站與規劃中的捷運黃線Y10站，這2個捷運聯合開發案，已在2023年4月正式公告招商。

「捷運橘線O13站聯合開發案」基地位於鳳山區橘線大東站1號出口，與大東藝術中心、大東濕地公園為鄰，周邊還有台鐵鳳山站、鳳山區公所、長庚經營的市立鳳山醫院，生活機能良好。

林欽榮表示，O13聯開基地面積3,600坪，容積率達630％，可開發量體達4.4萬坪，土地使用項目比照一般商業區，住商比例沒有限制，除低樓層規劃為100坪公共托育、121坪日間照護中心等公益設施，其餘可由投資人規劃住宅或商業使用，此次公告內容，將地主分配比例調整為30％，取消權利價值權利金機制，未來，高市府將分配聯合開發之後的房地，並得分為2期開發，有效降低開發資金壓力。

而今年4月28日公告招商的「捷運黃線Y10站聯合開發案」，基地位處科工館、高醫生活圈，緊鄰台鐵民族車站，南鄰鐵路地下化綠園道，未來，透過地下連通雙基地及雙車站。

林欽榮指出，串連高雄市區核心生活圈交通路網的捷運黃線，已在去年底開工，捷運黃線Y10站聯合開發案的土地使用分區為「特定商業區」，土地使用項目比照一般商業區，住商比例沒有限制，除了規劃一、二樓為商業及公共服務設施，其餘可由投資人自行規劃住宅或商業使用，面積2,300坪，容積率630％，可開發量體達3萬坪，共負比71％，也就是地主最低分配比例31％，高市府分回房地，出租或出售，提供南台灣S產業廊帶、以及亞灣2.0政策的企業安家住宅使用。

林欽榮說，捷運聯合開發不僅是土地開發方式，也是引導地方再發展的政策規劃工具，更是進行大眾運輸場站周邊的城市TOD加值工程，國內外已發展捷運或輕軌的各大都市，都大力推動場站周邊聯合開發，因為，透過捷運系統興建及聯開配套，可以帶動地區活動人口進駐，同時培養捷運運量，透過引導民間投資注入經濟活水，進而帶動地區再發展。

據了解，高雄四大捷運聯開案的「橘線O10站衛武營站」，雖然在2022年12月30日首次招商開標時，因無人投標而流標，不過，隨著衛武營國家藝術文化中心週遭生活圈的機能越來越成熟、方便，加上日商三井集團位於高雄鳳山的LaLaport購物中心，6月30日動土，預計2026年完工開幕，而該基地就在衛武營東側，將成為結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，因此，「橘線O10站衛武營站」的聯開案，也伺機在近期重新啟動公告招商作業。

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