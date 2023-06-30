南投草屯房價5年漲近5成 新案站穩2字頭

隨著台中房價高漲，在外溢效應發酵下，位居台中與南投之間的草屯鎮，因兼具就業人口紅利及交通便利性，近5年草屯商圈房價大漲近5成，吸引如久樘、富宇、允將等台中建商搶進推案，指標新案單價已站穩2字頭！業者表示，草屯下半年新推案，單價有望站上3字頭！

根據元宏不動產加值服務平台統計數據顯示，南投草屯商圈在2019年時，住宅大樓平均房價每坪約16.2萬元，隨後就連年走高，截至2022年底止，平均單價已來到19.9萬元；今年上半年，房價一舉衝高至每坪23.9萬元，5年來房價漲幅高達47.5%，漲勢驚人。

盤點自今年1月以來，草屯鎮受矚目新案的實價登錄揭露資訊，發現包含草屯在地建商寬心機構的「群合iDo」與「嘉冠青漾」、福寶建設的「幸福時光」以及「富宇博愛苑」等，單價2字頭以上交易就有24筆，平均成交單價落在22萬至29.2萬元不等；而產品都是市場需求的2~3房物件，顯示當地剛性買盤有撐。

例如久樘開發，先前選定風景秀麗的鳥嘴潭人工湖風景區旁，推出基地面積達2607坪、草屯鎮首座泳池渡假宅「久樘四季Villa」，預售時成交均價已站穩2字頭，預計今年10月交屋。

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，在大台中地區房價高漲的情勢下，即便草屯鎮原先人口外流嚴重，卻因為周邊享有南崗工業區、中科中興園區的就業人口紅利拉抬，加上國道三號、國道六號、76號快速道路等交通利多助攻，又有太子、富宇等外來建商搶進推出住宅大樓，改變了草屯人原先偏好透天厝的購屋習慣。

草屯鎮今年下半年預計還有允將、富宇等預售案將推出，單價有望站上3字頭，加上近來草屯鎮包含可愛世界鳥園、鳥嘴潭人工湖生態園等大型休閒開發案陸續啟動，未來休閒觀光產業看漲，因此業者認為，總價在1100萬元內的物件，對年輕購屋族仍有一定的吸引力。