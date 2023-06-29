攻首購族 冠傑霞海重劃區推高鐵新特區

霞海重劃區位於榮總商圈，距離高鐵左營站生活圈的鐵路、捷運交通三共構，不到2公里，繼太子建設、興連城建設、谷樹建設集團之後，冠傑建設也在今年搶進推出「高鐵新特區」大樓建案，每坪開價33萬元到35萬元，主攻首購族，全案預定2026年完工交屋。

冠傑建設董事長徐國振29日表示，霞海重劃區緊鄰左營高鐵，幾乎是高雄最近市區的重劃區，既有高鐵、台鐵和捷運等三鐵共構優勢，又有台積電先進製程設廠、仁武產業園區、以及橋頭科技園區等產業人口，讓霞海重劃區這個面積不大的重劃區，更顯關注。

他說，冠傑建設看好霞海重劃區的發展前景，買進810.2坪建地，推出114戶的「高鐵新特區」大樓建案，規劃24.97坪到40.96坪產品，鎖定首購和部份換屋客層，預定2026年完工交屋。

立永國際總經理朱建雄指出，霞海重劃區就在高雄榮總醫院北邊，距離僅約1.1公里，屬於三民區的高榮生活圈，距離西邊的高鐵左營站，也只有大約1.7公里，並且位於省道和高速公路之間，更可快速連接國道10號，極具交通便利性與生活便利性。

朱建雄表示，冠傑建設「高鐵新特區」大樓預售，每坪開價33萬元到35萬元，目前已經蓋到地上5樓，為了減輕購屋者負擔，施工期間零付款，但，「高鐵新特區」不以低自備搶客，而是訂簽時，要收售價的10％。

他說，冠傑建設是霞海重劃區第四家推出大樓建案的建商，該區最早是由太子建設推出「太子雲」，房價在2020年時，大約每坪介於19到20萬元之間，直到谷樹建設在2022年推出「向young」大樓時，每坪開價已經站上3字頭了。

朱建雄指出，冠傑建設「高鐵新特區」今年5月進場預售，買家除了跟台積電設廠關連產業的外縣市買家，另有29期高鐵左營站的潛在買家，轉移至霞海的購屋族群，因為二者相距不到2公里，但，房價每坪卻差逾5到7萬元。