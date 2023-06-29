全台10大綠建築社區 新北市包辦5棟

住展雜誌今（29）日公布最新統計指出，調查顯示，全台在「地面層總樓地板面積」規模最大的綠建築社區（住宅建案）統計結果，排名前10大綠建築社區，就以新北市最狂！包辦5棟，佔5成以上。

住展雜誌今天統計指出，綜合台灣建築中心資料及住展雜誌調查結果，綠建築標章推動至今，全國「地面層總樓地板面積」規模前10大民間綠建築社區（住宅建案），依序為：新北板橋「日勝幸福站」、新北新店「美河市」、桃園龜山「皇翔歡喜城」、基隆安樂「城上城」、桃園龜山「遠雄文青」、高雄前鎮「遠雄THE ONE」、桃園龜山「麗寶快樂家」、新北板橋「橋峰A+」、新北三峽「遠雄耶魯」、新北板橋「新巨蛋」。

新北市在前10大綠建築社區統計中，就囊括了5座。

前10大民間綠建築社區中，「日勝幸福站」、「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」、「麗寶快樂家」，都屬於合宜住宅，於建築規劃階段便導入綠建築設計，成屋後也順利取得綠建築標章。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，據台灣建築中心統計，截至2023年4月，全台約有4,144個案件取得綠建築標章（不含僅取得候選綠建築證書的案件）。

其中「地面層總樓地板面積」最大的綠建築社區（住宅建案），是位於新北板橋的浮洲合宜住宅「日勝幸福站」。

調查指出，全台六都已取得綠建築標章的民間住宅案，截至2023年4月，台北市累積有304個綠建築案件，新北市有373個，件數最多；另外，桃園市則有162個。

中南部方面，台中市有87個由民間單位興建的綠建築，台南市、高雄市則分別有93個、94個民間綠建築已取得標章。

成采錡表示，根據台灣建築中心資料，全台已取得標章的綠建築案件中，約67.8％屬於公有案件，約32.2％是民間案件。而日前受防疫、淨零轉型等話題影響，市面上已越來越常見將「取得候選綠建築證書」、「準綠建築」列為銷售訴求的預售建案。

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