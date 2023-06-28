趕在許可制前上車! 億級豪宅近6成由法人買

平均地權條例子法即將在7月1日上路，今年第二季有許多高端富豪，搶搭法人購屋許可制上路前的「末班車」，積極以公司法人名義購置豪宅。

根據實價揭露，6月份內湖豪宅「碧湖畔」，19樓戶以2.3億元成交、單價137.3萬元；同月信義區「冠德信義」8樓戶，也由法人以約3.44億元、單價193萬元買下；「冠德遠見」的20樓戶，5月也以約1.18億元、單價151萬元被法人買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年截至目前為止，實價登錄上半年台北市1億元以上的豪宅交易，共揭露了56筆，其中就有高達33筆是由法人買進，也就是近6成的富豪，趕在平均地權條例修正草案前，以公司法人的名義購置不動產，提早規劃布局。

值得一提的是，4月中山區知名豪邸「元大花園廣場」，一口氣交易3戶，分別是3、8、10樓戶，總金額約5.25億元，單價落在130~145萬元上下，這三戶雖由不同法人無貸款購置，但應是同集團家族成員買進。台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「元大花園廣場」屋齡已達18年，但因基地街廓完整，且住戶不乏許多達官貴人，所以屋主大多惜售，若有屋主要出售房屋，原社區住戶甚至不惜以更高的代價，再度加碼買進，對社區認同度頗高。

台灣房屋進一步觀察發現，今年第二季，台北市至少有18筆法人購置億級豪宅的買賣案件，且其中高達14筆交易，都是採取無貸款方式買進。

第一建經研究中心副理張菱育指出，《平均地權條例》5子法於4月底預告，並預計7月1日實施，也因此影響購屋人的置產腳步，其中私法人購屋將採許可制，且取得後5年內不得辦理移轉、讓與，讓許多私法人無不提早佈局，趕搭制度上路前的「末班車」，更有不少高端富豪選擇以現金購置，省去繁瑣的貸款流程，加快交易速度，使Q2法人無貸款買豪宅的案例不斷出現。

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