商用不動產Q2成交爆大量 這類型最熱絡

大型商用不動產市場元氣恢復！第2季成交量大噴出 達448億元

第一太平戴維斯今（28）日公布最新調查指出，儘管平均地權條例即將上路以及貸款利率來到近期高點，2023年的不動產市場充滿不確定氛圍，然而在本季登場的新光一號不動產投資信託基金公開標售案全數標脫的挹注下，第2季商用不動產交易走出前一季的低迷氣氛，根據第一太平戴維斯統計，大型商用不動產成交金額(單筆3億元以上)為448億元，季增率達到181％，年增率40％；累計今年上半年商用不動產交易總額為607億元，比去年同期減少23％。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，2023年上半年前5大商用不動產交易中，「新光一號」REITS的公開標售資產，就囊括4筆，來勢洶洶。

其中，最大筆為「新光天母傑仕堡」大樓，由鼎固置業以116.8億元購入，也是繼去年中國人壽以120.5億元購置台中七期豐邑市政核心大樓後，再次出現單筆百億元的交易案。

第二高則是位於中山北路的「新光中山大樓」，由金地遠實業以72億元購入，換算辦公室每坪單價108萬元。

第三高則是崇越科技以53.5億元購入內湖科學園區整棟預售廠辦大樓，將作為自用辦公空間。

在新光一號REITs的挹注下，今年上半年購置動能主要來自專業投資機構與建商，分別投入180億元與154億元，合計貢獻近6成的交易金額，科技業則以151億元排名第三。

專業投資機構主要鎖定北台灣的辦公室與廠辦產品，雙北以外區域則偏好整棟具穩定租金的投資標的。

建商方面，主要交易為鼎固置業以116.8億元購置「新光天母傑仕堡」大樓，以及立志開發以20億元購置「新光信義華廈」商場。

各類型不動產之中，辦公室交易最為熱絡，達到160億元。

土地市場方面，由於平均地權條例修法對於住宅市場的衝擊程度難以預估，導致土地交易動能疲弱，第2季大型土地成交金額為214億元，較去年同期減少36％。

累計上半年大型土地交易金額為378億元，年減率56％。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然第二季央行停止升息腳步，近一步升高選擇性信用管制的強度，也顯示央行對於資金過度集中不動產市場的擔憂，抑制房市投機的政策方向仍未鬆手。展望下半年，住宅買氣弱化、營建成本高漲以及總統大選逼近的不定因素下，預期建商將會維持目前購地保守的態度，土地買氣面臨強大壓力。

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