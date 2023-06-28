名師隈研吾操刀 聯聚七期新商辦掀熱議

台中豪宅一哥-聯聚建設預計今年第三季在市政路、市政北一路口推出七期第二棟頂級商辦「聯聚中維大廈」，首度與享譽國際的建築大師隈研吾攜手合作。近期資訊甫公開，標題「不全然 隈研吾」，隨即引起市場話題討論！聯聚建設出面解惑說，「不全然」，代表的是新作融合聯聚與隈研吾雙方之長，不僅承襲各自的優點，更將擁有一加一大於二的綜效。

聯聚建設以美學品味著稱，對建築有著做精求美的講究，對於台中更有一份在地關懷，不僅貼心考慮居者的需求，也追求打造友善鄰里的建築，在社區周邊打造最美人行道、設置戶外藝術品，更關心建築對市容的影響。台中建築同業私下表示，七期被譽為台灣最美天際線，聯聚建築群其實功不可沒。

而日本建築大師隈研吾，擅長藉由自然的材料來表現設計的本質，建立建築、環境、人之間的和諧關係。隈研吾作品遍及世界主要城市，但他特別注重建築與當地自然景觀與人文的互動，並重視以人為本的精神，在理念上與聯聚有許多共通之處，因此雙方合作一拍即合。

隈研吾提到：「當江韋倫先生邀請一起創建台中新地標建築時，很高興接受挑戰並接受了這個項目」！隈研吾更進一步表示：「希望Kuma Tower未來將成為聯聚、台灣和亞洲的新地標。」

聯聚建設表示，「聯聚中維大廈 Kuma Tower」的規劃上有許多巧思，在2,380坪寬闊基地上，保留1,500坪綠地空間，打造城市公園，因為將服務整合於建築中央，釋放了四周的辦公空間，360度大面積開窗規劃，讓人們即使在室內也能感受到自然光影的轉變，加上不同深度的宜居陽台設計，讓綠意垂直延伸，也提供人們自由地到戶外活動、 感受自然的環境。

除了在室內能感受到通透、明亮的感受，在「聯聚中維大廈」的外觀設計上，可以看到層層堆疊的木質簷板，向上旋轉包覆住整個量體，為建築創造出有韻律感並充「滿自然紋理的立面。木質結構和綠意盎然的和諧配搭、縱橫交錯，散發出獨特的美感，這種美感來自於聯聚建設與隈研吾建築師對細節的精心雕琢，每一個角度、光影、材料的選擇，都經過了反覆思考和巧心設計，在細節中展現出驚喜，使人們能夠沉浸其中，感受場域的美學和魅力。

好的建築可以帶領新生活型態、進而改變城市的風貌！在聯聚中維大廈前方，將打造一棟美術館概念的四層樓商場，為台中引入全新Lifestyle。聯聚表示，未來將進駐風格咖啡廳、異國餐廳等多元餐飲空間，提供企業主及來往的商辦人士擁有更多的便利性及增添生活體驗，延續主建物風格的商場，位置位於1,500坪公園之間，將能一覽綠樹植栽四季不同風貌。

在產品規劃上，「聯聚中維大廈」主打80-150坪，一整層760坪，在空間選擇上彈性更高；此外，也將申請三大標章認證，耐震設計、耐震以及綠建築標章。

聯聚表示，前兩項耐震設計及耐震標章，確保建築在規劃與施工上，皆符合制震要求與規劃，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以遠高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度外，也照顧周圍行人的安全。

此外，綠建築標章，則要求從生態、節能、減廢、健康等四個面向，來進行建築符合永續環保標準，除了檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向都將符合綠建築標準，將吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。

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