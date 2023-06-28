高雄銀推「雄易居」首購房貸專案

高雄銀行推出「雄易居」首購房貸專案 市民購屋「雄Easy」

高雄銀行響應高雄市市長陳其邁協助高雄市民自購住宅補貼政策，即日起推出「雄易居（雄Easy）」市民首購優惠房貸專案，只要借款人設籍高雄市、首購自用住宅買賣成交價1,200萬元以內且位於高雄市轄區。

通過審核者，高雄銀行提供貸款金額最高800萬元、最長30年，一段式優惠利率2.17％，再搭配高雄市政府對市民於借款前三年每年0.25％的利息補貼，借款人前三年實際只需負擔超低利率1.92％，給市民實質的有感優惠；超過貸款金額800萬元的部分，高雄銀行另提供優惠房貸方案，貸給市民「雄 Easy」最寬鬆的貸款條件。

高雄銀行董事長鄭美玲表示，高雄銀行持續積極配合高雄市政的推動，除參與並提供在地企業低碳轉型融資與金融服務，同時支持在地青年創業、就業與安居，再加上高雄市政府首購房貸利息補貼計畫的大利多，讓優秀人才根留高雄，實現購屋定居不再只是夢想。

高雄銀行並以誠信經營同時善盡企業社會責任（ESG）之精神，以客戶需求為核心，提供必要之金融服務，秉持關懷社會、維護社會環境之永續發展，配合高雄市政建設，在維護股東權益外，協助市政推動也不遺餘力，期能在落實居住正義外，並有效促進整體經濟及就業環境，讓高雄經濟「兔飛猛進」。