分析｜央行加碼打炒房 是否師出有名？

前幾年房市價量齊揚，吸引不少投機客蜂擁而至，加上通膨壓力，資金大幅湧向房地產市場，導致房市過熱，政府因此陸續推出各項打炒房措施；去年下半年起房市已有感降溫，但央行6月出乎意料再祭出第五波信用管制，管制力道絲毫未見鬆手，外界質疑此時加碼管制措施，必要性、正當性似有待商榷。

根據央行統計，5月購屋房貸餘額年增率下滑至近五年半新低，建築貸款（土建融）餘額年增率創逾四年新低，且六都移轉棟數年減6.35％，政府打炒房明顯見效；但央行15日第二季理監事會卻意外再揮重棒，針對六都及新竹縣市自然人購買第二戶住宅限貸7成，讓業界直跳腳，房仲業怨聲載道，有些準備換屋的買方「才剛簽約就可能會違約」。

這次再出手新一波管制，央行總裁楊金龍解釋，主要考量全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，持續由去年底36.83％成長至今年4月底的37.02％；且第一季新申貸第二筆購屋貸款比重增加，由上一季12.6％增至15.2％；最後是第二戶購屋貸款平均貸款成數持續上升，從前年10月的75.5％上升至今年4月77.1％，顯示貸款條件寬鬆，因此決議再調整管制措施。

從央行攤開統計數字，希望資金不要持續流向不動產，再推管制合情合理，考量未來房市產生系統性風險的可能，央行索性超前部署、預作準備，趁6月暫停升息的空檔加碼信用管制。加上下半年總體經濟前景不明，不少專家認為後續很可能出現衰退風險，為避免任何不測，以央行一貫「穩」字訣的思維，選擇打防守牌，也符合央行一直以來的政策考量角度。

但聯準會升息並未告終，我央行也不排除再次升息，房貸族利率壓力可能再增加，另外也傷及真正有需求的第二戶換屋族。央行美其名為維持金融穩定，但每次出手，都有無數的人與企業受衝擊；也因此，未來在政策出台前，是否多一分考慮與周延，尤其不應溯及既往，以免傷及無辜，徒然傷害房市的正常交易。