5月房貸餘額年增率4.54％ 創近五年半新低

央行升息加上各項管制措施見效，國內房市持續降溫。中央銀行27日公布5月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，購屋房貸餘額達9兆5,031億元，較上月增加552億元，餘額雖再創歷史新高，但年增率再下滑至4.54％，創2018年1月以來的近五年半新低，且已連14個月下滑。

根據央行統計，5月工作天數回歸正常，較4月增加多達6個工作天，房貸餘額也跟著提高至9兆5,031億元，已連四個月創新高；但若從年增率來看，5月房貸餘額年增率續跌至4.54％，為近五年半新低水準，前低已要追溯至為2017年12月的4.44％。

由於近幾年房地產交易熱絡，銀行授信高度集中在不動產，房市出現過熱跡象，各部會接力推出打炒房措施，央行自2020年底啟動選擇信信用管制，今年6月再宣布第五波信用管制，針對央行第二戶限貸7成，再加上央行去年以來五度升息，管制力道不鬆手、利率壓力持續上升，直接把房貸餘額年增率打回疫情前水準。

檢視5月六都移轉棟數年減6.35％，以台北市年減16.79％最大，其次為台南市減幅12.58％，整體交易量持續萎縮，反映在銀行房貸餘額成長顯著下滑。房價方面，觀察信義房屋的房價指數（中古屋），5月雙北市合計年增幅0.81％，房價近期略有鬆動跡象。

央行官員表示，房市氛圍從價量都可看出降溫情況，由於多數民眾買房都是透過貸款，很少有人以現金買房，而這波房市明顯量縮，直接連動到房貸餘額成長下滑，而後續還有7月平均地權條例上路，加上央行新一波信用管制，對於整體房貸影響有待觀察。

至於供給面的建築貸款（土建融）餘額5月來到3兆1,877億元，已連51個月創歷史新高，月增156億元，但年增率同樣下滑至8.96%，創2019年4月以來、逾四年新低，前低為2019年3月的8.82％。

官員分析，建築貸款年增率下滑，主要反映缺工、營建成本增加，建商對於其投資規劃及策略相較過往保守，且建築貸款不只包含土建榮，還包括周轉金等，當前景氣前景不佳，影響建商是否決定開案或購地，以目前氛圍來看，確實建商是較為審慎。

另，5月汽車貸款餘額達2,031億元，年增率達10.31％，為2021年7月以來新高，也是睽違近兩年首見雙位數增幅，顯示近期車市已有顯著回溫。

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