等房價崩盤再買房？老手1句點破現況

想買房卻還沒買房的原因有很多種，網友在臉書社團進行市場調查，以三種原因進行問卷，包括沒有足夠的頭期款、沒有喜歡的地點（建案）及現在房價飆漲太高，緩點買不急等，引起熱烈討論。有人也挑明指出，最大的原因還是資金不足，才會因此陷入膠著。

網友在臉書社團「買房知識家A你的Q」進行討論，多數人選擇第一及第二個原因，「頭期款永遠跟不上，月繳不是問題」、「喜歡的地點和建案買不起，而買得起的不喜歡」、「喜歡的太貴，便宜的看不上」、「原因只有1其他的都不是原因。」

此外，有一部分認為接下來房價有機會下跌，「國際房價跌，國內看這漲上去的三成能撐到什麼時候」、「我還沒看到血流成河呢？空屋率那麼高！到底要囤多久就繼續看下去」、「面臨高齡少子化的到來，房價不見得會再繼續飆漲。就像學校一間一間慢慢關，房價一個地區一個地區慢慢跌。」

有網友點出最大關鍵還是在於資金不足，「其實就是錢不夠啦，做什麼都綁手綁腳」、「沒錢才是關鍵吧」、「這3點的總結就是錢的問題啦，有錢這3個都不是問題」、「總結就是差錢而已，我有錢，釣魚台我都買，我沒錢，高雄那瑪夏都是個問題。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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