新光天母傑仕堡 鼎固置業奪標

近4年規模最大商用不動產標售案「新光天母傑仕堡」26日以底價114.51億公開標售，開標結果出乎外界預料，由全球封測龍頭日月光投控關係企業鼎固-KY孫公司鼎固置業以116.81億元得標，換算每坪土地決標價達711.82萬元，改寫天母「新地王」紀錄，顯示商用不動產市場長線看好。

鼎固及集團家族成員宏璟建設也在公開資訊觀測站公告，6月下旬分別召開董事會通過，雙方將簽訂共同投資意向書參與不動產標售案；而昨天得標傑仕堡後，鼎固、宏璟將另外簽訂投資協議書。

據悉，鼎固控股透過100％持股的富喜Wealthy Joy轉投資鼎固置業，未來鼎固控股可望讓出富喜Wealthy Joy部分股權，讓宏璟參與投資，雙方共同持股鼎固置業。至於未來「新光天母傑仕堡」是否會改為「鼎固天母傑仕堡」，鼎固表示尚未決定是否更名。鼎固控股總經理張能耀指出，天母傑仕堡位於天母優質地段，全棟使用率高，鼎固看好台灣經濟發展，經審慎評估後決定投標，未來經營規劃還是維持租賃，不會進一步拆除重建。

這筆交易是繼2019年鼎越開發以372億標走「京華城」購物中心之後，近4年規模最大的商用不動產標售案。此外，累計「新光1號」旗下資產陸續標出5棟，迄今已決標金額達277億元；至於今（27）日即將開標的「新光國際商業大樓」，則是「新光一號」第6棟標售，若順利標出，則6棟將全數脫標，成功擊出全壘打，整檔REITs清算金額則將突破300億元。

日月光集團張氏昆仲的兩家上市營建股包括鼎固及宏璟，在2021年短短8個月就砸下47.32億元，收購台中洲際段、七期市政路兩筆約5,500坪土地，合力複製在中國大陸住商複合造鎮的成功經驗，這也是鼎固鮭魚返鄉的處女作；若再加上昨天首度插旗台北市蛋黃區，日月光集團兩家建商短短2年即豪擲164.13億元，插旗台中、台北精華土地。

世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的位於天母精華地段，而天母商圈向來是台北市高級住宅代名詞，區域內不乏高資產族群，加上這棟大樓為天母少有已整合之大面積土地釋出，即使現行政策對預售屋買賣有諸多限制，但對投資人來說仍頗具吸引力。

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