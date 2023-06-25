打房沒在怕!桃園二大重劃區400億新案拚場

政策打房沒在怕！根據市調機構統計，北台灣桃園房市熱區的青埔及龜山A7二大重劃區，新案將陸續登場，合計總銷高達400億元，將在第三季暑假期間進行大拚場；值得注意的是，雖然房價仍硬梆梆，但為符合首購剛性需求，建商新推案仍以2~3房為主力，2房總價仍可控制在千萬上下。

位於桃園龜山的機捷A7重劃，目前仍是北台灣房市熱區之一，根據住展雜誌調查，目前A7重劃區線上建案平均成交單價約落在35～36萬元之間，並以捷運周邊商業區價位較高，已有個案成交價站上4字頭，至於距捷運較遠的外圍地區，單價行情則還在32～33萬左右。

近期公開的新案「大亮波波」，以低總價、輕鬆付款為訴求，主力產品為15～26坪1～3房，總價約650~1100萬元，目前為區內人氣之最，事務所、住宅都算順銷，目前正式表價為39～42萬／坪，目前實價登錄已有134筆交易紀錄，平均單價33.2萬元。

市場上同樣受關注的，還有準備公開的「丹佛花都」，總戶數達546戶，規劃19～33坪單位。此外，目前還有「竹城中洲」、「鴻築文達路案」、「允將大作2」、「富宇長慶一街案」、「大華旭2」等建案籌備中，預計第三季暑假期間A7重劃區迎來至少1,500戶的新案量體，合計總銷約200億元。

另外，青埔特區房市仍延續上一季的推案熱度，新案數量不少，都計內、都計外都有新面孔。住展雜誌調查，預估第二季末至第三季，青埔重劃區將迎來逾200億案量。

其中，都計內機捷A17站周邊，寶億建設「寶億蒔尚」剛進場，規劃45戶（含1戶店面），為18～44坪1+1～4房格局，業者稱採不二價銷售，開價42～45萬／坪。

機捷A18站，威均機構、晨豐建設新案「威均川玥」準備公開，規劃79戶（含5戶店面），為31～45坪2～3房格局。同區段，大華建設「大華畔」也開始醞釀，規劃216戶（含12戶店面），為2～4房格局。

都計外有煌都建設「晶彩II」、元頂建設（元啟建築）「荷沐莊園」、桃林建設「桃裏紅」、博美建設「博美鹿柴」等新案，其中「荷沐莊園」量體較大，規劃二棟，總戶數103戶（含1戶店面），主力為25～45坪2～3房。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，桃園二大重劃區即便是房價4字頭的個案，2房總價仍可控制在千萬元上下，即購屋族可負擔的範圍內，因此只要建案有2房單位，且坪數合理、不算太大，基本上都能夠順銷；值得一提的是，因為近年區域房價漲幅明顯，小坪數的事務所單位得以相對低單、總價獲得消費者青睞，近期銷售反應也算還可以。

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