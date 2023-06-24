桃園包租代管四期計畫 7月3日開跑

桃園市社會住宅包租代管第4期計畫，7月3日起與300億元中央擴大租金補貼同步開跑，弱勢房客租金補助再加碼。

桃園市表示，包租代管計畫自2017年開辦以來，已成功媒合愛心房東及弱勢房客共6,994件，績效居全台之冠；為了讓包租代管服務不中斷，今年7月3日起接續辦理包租代管第4期計畫，共有八家業者提供市民朋友最優質的租賃服務。將持續提供房東免費包租代管服務與多項稅捐減免，並協助房客同步申請300億元中央擴大租金補貼。

桃園市說明，包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。



桃園市住宅發展處處長莊敬權表示，房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3,000元及地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠，申請房客資料將同步帶入300億元中央擴大租金補貼審查，符合租金補貼資格的房客享最高5,000元租金補助，如具有弱勢資格還另以補貼金額加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢加碼1.4倍、育有未成年子女1人1.4倍，每增加一名再加碼0.2倍，預期將吸引更多愛心房東及弱勢房客加入包租代管計畫。

至於房客申請資格不限戶籍地，只要年滿18歲之國民，家庭成員於桃園、雙北、基隆市及新竹縣市均無自有住宅，且家庭成員動產限額低於302萬元、不動產限額低於580萬元，每人每月平均收入低於5萬5,920元者，都可以向住宅發展處提出申請。

另外，65歲以上長者及身障者，僅於桃園市持有一戶自有住宅，且其他縣市不動產限額低於580萬元者，皆可透過「以屋換屋」方式更換至2樓以下或電梯大樓等適宜之居所，更可選擇換至本市社會住宅居住，並將既有住宅出租。