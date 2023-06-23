建商搶客 低首付風從北向南吹

政策打房一波波，建商和代銷業為留住消費者，紛紛祭出「低首付」優惠吸客，北台灣都會區最近已看到首付壓低至18萬元起的超殺付款專案，力求突圍，局部區域也吹起低首付的風潮。

《住展雜誌》調查，北台都會區今年以來受政策打炒房、平均地權條例修正案的衝擊，投資客明顯退場，買盤多為自住客，買氣已明顯不如去年，部分競爭激烈的區域，案場來人相對冷清，部分自有資金較為雄厚的建商，為衝刺買氣，儘管沒有在房價上讓步，但卻紛紛加大付款優惠力道搶客。

以新北淡海新市鎮來說，有新案推出首付41萬元起，訂簽15％。北市大同區近年預售屋每坪開價輒逼近百萬元，最近已有建商推出低首付專案，訂簽為總價8％起，另外還搭配結構工程零付款，力拚成交。

推案量較集中的桃園蘆竹，競爭也相對激烈，最近不少銷售中建案紛紛推出輕鬆付款專案，首付金額自38萬元起、結構工程零付款。另外最近桃園客運園區市場上，還可以看到超殺低首付專案，金額已壓低至18萬元起。

由於營建成本居高不下，土地成本也一漲不回頭，近期儘管房市受政策壓抑房市炒作所影響，成交量縮，但房價要降的機率還是相對有限，因此北市大同區已可看到建商釋出廣告戶，以相對低價的策略，以吸引客戶目光；另外中山區有新完工的成屋案，打出贈送限時限量的全套精裝修，據傳詢問度頗高。

這波低首付潮從北一路向南蔓延，但市場專家提醒，不論低首付或低自備，都是一種「先甘後苦」的付款方式，一旦完工交屋，得同時支付銀行貸款與建商貸款，還款壓力將較一般付款方式來得沉重，若未作好妥善財務規畫，恐面臨被斷頭的潛在風險，因此還是要衡量自身財務能力。