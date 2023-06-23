房價漲不停 千萬以內預售屋交易不到3成

房價居高不下，今年全台七都預售屋總價中位數全數站上千萬元，總價千萬元以下預售屋已愈來愈難買得到。根據永慶房產集團統計，2021年時全台還有43％預售屋交易總價在千萬元以下，去年降至33％，今年前四月更跌破3成，僅剩29％。

統計顯示，雙北以外的都會區是千萬元內預售屋消失最快的區域，二年前高雄還有超過6成，如今已跌破5成；二年前台南有超過5成的預售屋總價在千萬以內，如今僅剩31％；二年前桃園、新竹、台中總價千萬元以內的成交占比約4成，如今分別降至30％、14％、23％。

在雙北市，除台北市的少數套房、新北市的一加一房產品外，總價千萬元以內買到預售屋難上加難，台北市、新北市千萬元以內的占比分別低至2％、8％。

房地產業者指出，五年前除雙北以外，總價在500萬～800萬元間多半能買到標準住宅產品，隨著地價飆漲，營建成本因通膨及缺工問題也大幅上揚，加上投資置產氛圍濃厚、追價買盤熱絡，預售屋價格直線上升，相同的總價預算能買到的預售屋房數大約少了10坪以上，相當於少一房。

政府推動鎖定預售屋的打炒房政策衝擊，房價雖然上漲動能不再、卻也並未明顯修正，即使預售屋擁有相較成屋更對輕鬆的付款條件，但購屋族入手預售屋壓力仍日趨沉重。