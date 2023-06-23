預售屋小坪數當道 這縣市獨愛中大坪數

近年房價高漲，建商為控制總價，持續縮小產品坪數，今年全台成交的預售屋坪數在30坪以下的比率高達近48％，比去年還提高五個百分點。不過在全台預售推案小坪數當道中，新竹預售屋卻走不一樣的路，中大坪數占比冠居全台，還有放大的趨勢，顯然竹科園區客成為全台唯一能跟上房價漲幅、且無需犧牲居住面積的族群。

據永慶房產集團統計，今年前四月全台預售屋交易中，新北市有高達近63％為房屋坪數30坪以下的小宅，比率高居全台之冠，高雄市占比亦高達56.2％；七都中，小宅占比最低的是新竹，僅有22.5％。

房地產業者認為，扣除公設等虛坪，等於近半買家只能購入不到20坪的房屋，高房價、少子化趨勢下，未來新建住宅面積只會愈來愈小。

近年大台北以外各都會區房價高漲，尤以新竹、台南、高雄為最，不過預售市場的住宅坪數分布卻截然不同。

過去被認為房價較低的台南及高雄，30坪以下小宅比率已高達46.8％、56.2％，比去年分別提升九個、五個百分點，由於南、高兩市房價漲幅大，且消費者購買力相對偏低，建商為銷售考量，須將房屋總價控制在合宜範圍內，因此捨棄標準三房規畫，紛紛將推案坪數縮小，標準二房或小三房產品已占推案市場半數。

反觀在新竹地區，雖近年房價暴漲，不過建商在產品規畫縮小坪數的情形並不明顯，反而還有放大的趨勢；新竹預售屋30坪以下的小宅占比僅22.5％，30坪以上的坪數區間中，30～40坪占39.4％最多，40～50坪占20.2％、50～60坪占9.2％、60～80坪占6％，80坪以上占3％，30坪以上產品占比之高，遙遙領先包括台北市在內的其他六個直轄市。

房仲業者分析，這反映了新竹在園區客的高所得、高購買力支撐下，建商推案以宜居空間、建案質感，取代總價思維，推案規畫坪數不減反增。