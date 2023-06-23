平均地權＋央行限貸 房市下半年難回春

房市兩大殺手級措施陸續上路，繼央行第5波信用管制措施，特定地區第2戶房貸成數限制7成，《平均地權條例》也將於7月實施，使得房地產業者看壞下半年房市表現，估計價跌量縮，至少1成起跳。

房地產業者認為，《平均地權條例》打炒房條款包括私法人不得購買住宅、限制預售屋轉單交易、檢舉獎金制度；以及央行針對六都與新竹縣市的第2戶房屋限貸令，都可以說是「殺手級」的政策。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，這兩項措施是長期性影響，會讓建商推案的意願降低、投資客無法貸款或周轉，勢必需求降低，甚至還要把手中的物件釋出。估下半年房市會呈現價跌、量縮的格局，預期價格與交易量持續下跌大約1成。

鄉林建設董事長賴正鎰表示，由於通貨膨脹的壓力仍在、外銷有可能會轉為樂觀，經濟回暖預期之下，今年的下半年房市相較於上半年些微回暖，不過要回到去年、2021年的「全盛」時期，還有6成、7成的差距。他說，前兩年一個建案每個星期約有40組客戶來看屋，今年上半年萎縮到只剩下10組左右，近期大約回復為15組左右，景況稍微回升但仍相當冷。

賴正鎰指出，《平均地權條例》實施前，投機客已經有預期心理，紛紛離開房地產市場，現在市場上幾乎沒有投機客了，所以後續影響已經有限；不過，近期央行無預警加碼限貸，衝擊到父母替子女買房等自住需求，自有、自住均受打擊，殺傷力不容小覷。

賴正鎰表示，短期內房地產市場很難回春，1、2年內恐怕難回到去年，或者2021年的全盛景況。

（中國時報 吳靜君）

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