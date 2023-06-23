新竹房市盛況不再?專家指4熱區亮警示燈

新竹房市瘋狂盛況不再？知情人揭預售案現況：出乎意料

央行自去年以來已第五度升息，加上政府修法打擊炒房，使近期房市交易量急凍，根據好房網報導，新竹縣市過去有竹科產業加持房市火熱，但如今買氣似乎大不如前，永慶不動產新竹科園加盟店店東陳紹慶透露，新竹預售案前2、3年動輒2~3天就銷售完的情況已不再。

好房網報導，新竹房市近年來相當火熱，前2、3年不少預售案一推出就被投資客掃貨，進而造成恐慌性買盤，推升房價快速飆漲，臨近竹科的新建案開價已喊上8字頭。

陳紹慶接受好房網採訪時說，新竹過去不少預售案動輒2～3天就「clean」完銷，其中約有一半買方是投資客，剛需自住民眾只能轉而向投資客買，進一步推升房價，不過去年第一季開始央行連續升息，加上景氣走緩、《平均地權條例》新法將上路等因素，過去的銷售盛況已不再；另有新竹民眾透露，預售案接待中心的氛圍與前2年大不相同。

房市專家Sway先前在臉書指出，以往被炒作的4大超熱區包含桃園、新竹、南科區域、高雄​等，「當初怎麼炒作上來，現在就該怎麼跌下去」。

另根據台南市不動產估價師公會提供的新竹縣市房價變化資料，對比截至今年4月21日新竹縣市成屋平均單價，與去年第3季房價高峰的增減情形，過去瘋漲的蛋黃區竹北，房價從每坪38.97萬修正至35.34萬、跌幅9.31％。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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