北市社宅推無條件退租 房東憂招租恐更難

台北市政府首開先例提出社宅「無條件退租」，看在民間房仲眼裡認為真的「很寬大」，原因在於民間房屋租賃若無提前在合約中明訂「試住」，除非房屋有瑕疵以危及承租人安全與健康，才得以無條件退租，就連較具爭議性的「凶宅」可能也無法順利退租。房東則表示，通常在帶租客看房時就會讓租客了解屋況以及相關家具設備，「若不滿意就不會想租，因此也沒有一個月內退租的問題」，但仍會擔心市府開了先例後，未來是否租客也會有所要求。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，根據租賃專法沒有所謂試住期這種規範，不過如果租客入住後如果因為房東未告知的影響居住安全的重大瑕疵，例如輻射，是可以提前解約。提前終止租約的情況分兩種，一種是簽約時有記載「可以」提前解約，那麼租客只需在搬走30天前，向房東提前告知，就可以免除被扣押金的問題；不過倘若租客太臨時告知要提前解約，那麼房東可以扣1個月的押金，作為提前解約的賠償。

不過根據民法第424條規定，「租賃物為房屋或其他供居住之處所者，如有瑕疵，危及承租人或其同居人之安全或健康時，承租人雖於訂約時已知其瑕疵，或已拋棄其終止契約之權利，仍得終止契約。」徐佳馨直言，比較具體的「瑕疵」例如海砂屋、輻射屋，或是房子因為地震、颱風、土石流等因素，才會被認定可以無條件退租，不過像是「凶宅」等較為模糊的因素，或許到了法院不見得會被受理。

具有多年房東經驗的李先生則表示，「無條件退租」這種模式不太會發生在民間租賃關係，原因在於租客在租房前都會先實地看過屋況，且在詳細告知狀況後，經考慮才會簽訂租賃合約。李先生說，多數租客若對房屋不滿意就不會租賃，因此也沒有住了不滿意而退租的問題。不過如今政府開了先例，讓民眾在入住社宅一個月內無條件退租，未來也會擔憂是否租客也會有一樣的要求。

（中時 丁上程）

北市莒光社宅出現首例「無條件退租」 租客不滿意原因曝

台北市長蔣萬安上任後，都發局宣布社宅將開放一個月鑑賞期，租客若住不滿意可無條件退租。而首個適用「無條件退租」的莒光社宅，也出現了首例「無條件退租」的租客。據了解該名租客在入住後，以家具不夠為由向都發局申請退租引發討論。議員認為雖然「無條件退租」是市府一番美意且是事後補救的方式，但仍舊得在社宅施工品質方面加強，市府千萬不要把鑑賞期當成解決問題的萬靈丹。

蔣萬安上任後，北市都發局隨即提出民眾入住社宅後，一個月內都能「無條件退租」，原因在於有許多民眾在入住社宅後，有反應社宅品質問題，因此只要民眾如果不滿意社宅的環境，北市府將提供租戶一個月鑑賞期，期間內可無條件退租。至於退租的空屋會由輪候的民眾遞補上，退租的住戶也可以再去排隊抽籤其他社宅。

都發局表示，除了無條件退租外，現階段完工的社宅也比照民間建案，找私人機構驗屋單位，針對埋設在牆內的隱蔽部分如管線採高科技儀器，例如紅外線顯像、針孔等進而驗收改善，將新建社宅的興建問題透過第三方驗屋先抓出來。

而首例適用「無條件退租」的莒光社宅，據了解也已經有了第一例退租的民眾，不過原因並非社宅品質有問題，而是認為社宅內部提供的家具數量過少，必須還得額外添購其他家具，因此選擇退租。

都發局則說明，莒光社宅內提供了包含固定式衣櫃、基本廚房設施、熱水器、衛浴設備、鞋櫃、燈具等基礎設備，其他家具多半民眾會自行添購。而該名案例都發局方面也協助退租，空出來的房型後續會再由當初輪候的民眾遞補。

對此民進黨議員許家蓓表示，即便有鑑賞期政策，市府仍需要用高標準把關施工品質，千萬不要把鑑賞期當成解決問題的萬靈丹，也要在民眾入住前詳盡說明社宅狀況，包含家具數量及相關入住規定等，市府仍要做好告知義務。否則民眾入住後若發現與預期不符退租，又要重啟行政流程找新房客，不僅消耗行政成本，無形間也排擠或拖延到其他需要社宅的民眾。

國民黨議員楊植斗則說，以往退租可能要扣押金，導致有些年輕人咬著牙硬住，現在可以一個月內無條件退租，讓其它青年有機會遞補，而自己也不用被扣押金，應該算是一項利多。但楊植斗也提醒，除了開放退租之外，市府也要對退租的民眾進行追蹤，了解需求，如果是房屋本身或管理有問題的話，還是得由市府協助解決，避免糾紛。

（中時 丁上程）

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