新莊房飆破2千萬!她想改買桃園 網狂勸退

台灣房價不斷上漲，雙北更是居高不下，越來越多人願意用時間來換取更大的空間和金錢，新莊1名人妻在網路發文指出，她有意換房，但新莊物件總價幾乎都突破2,000萬元大關，猶豫是否該改去桃園置產，但不少網友想勸退原PO，直言「會通勤到崩潰」。

原PO近日在「買房知識家 A你的Q」臉書社團發文表示，目前他們一家三口住在公婆先前在新莊買的房子，公婆未一起同住，雖然房子在捷運站旁交通便利，但考慮到房子比較小僅有2房，所以在10年內存好頭期款後，希望能夠在附近買個3房的新房，未來也能當成兒子的資產。

但原PO看了新莊周邊熟悉的區域後，驚覺房價高的嚇人，即使是10年內的房子，總價都高達2千萬以上，他們還要養一個上國中的小孩，負擔確實有點重，於是周遭朋友建議可以買房價還沒那麼高的桃園地區當作投資，目前先住在新莊，付完剩下的頭期款後可以將房屋岀租繳房貸，如此一來就沒有什麼資金壓力。

原PO進一步表示，她最近去桃園看屋，發現房價與新莊相比便宜不少，但因為對桃園不熟，不確定應該要買哪一區比較好，因此PO文詢問其他網友。

不少網友替原PO分析，「還是會買新莊或三重，桃園通勤到你崩潰」、「我買桃園，台北上班，每天早出晚歸，通勤來回3個小時」、「如果你們是在台北上班，每天開車通勤，塞車會塞到懷疑人生」、「建議不要為了買房而離開原本熟悉的生活區域」；也有網友建議，「還是會比較建議買在新莊，新莊很大，你住的這塊或許比較高價，可以換新莊其他區或五股，或許有更好的選擇」、「建議買在桃園八德，八德國小週邊，區公所跟八德戶政也在旁邊」。

（中時新聞網 邱怡萱）

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