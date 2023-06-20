房價盤整 專家：4大因素影響下半年房市

永慶房產集團業務總經理葉凌棋今天表示，下半年影響交易量的關鍵是經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選4大因素，但量縮格局已確立；預估全年交易量約27.1萬棟至28.6萬棟間，年減10%到15%左右，房價仍是盤整。

永慶房屋今天舉辦2023年第3季房產趨勢記者會，葉凌棋指出，觀察預售屋實價登錄資料中，今年前4月七大都會區（六都及新竹縣市）預售屋的中位數總價，購屋門檻全數突破新台幣1,000萬元；其中以台北市的中位數總價2,980萬元最高。

新竹縣市則以中位數總價1,772萬元，超越新北市1,645萬元，為七大都會區第2高，新北市退居第3名；第4至6名分別是台中市1,410萬元、桃園市1,197萬元及台南市1,159萬元。

七大都會區中，以高雄中位數總價最低，今年前4月預售屋中位數總價為1,020萬元，也是首度突破千萬元大關。

進一步觀察七大都會區房價走勢，葉凌棋指出，去年第4季房價開始下跌，出現反轉向下訊號；至今年第1季持平盤整，但第2季房價較第1季漲0.8%至4.2%，呈現持平轉小漲，房價看回不回，不過整體房價還在盤整中，後市仍有待觀察。

展望今年房市趨勢，葉凌棋指出，全球經濟情勢仍不明朗，升息趨緩，通膨壓力尚未緩解，加上台灣下半年尚有總統大選，且中央銀行再度實施選擇性信用管制影響，2023年整體房市量縮格局已確立；預估2023年房市交易量約27.1萬至28.6萬棟間，年減10%至15%左右。

葉凌棋進一步分析，全球經濟需求不振、前景不明，市場普遍看淡2023年經濟景氣，將影響房市表現，且全球能源、糧食與供應鏈仍有風險，加上地緣政治衝突未歇，通膨恐成新常態，左右下半年房市表現。

在政策面上，葉凌棋指出，平均地權條例將於7月1日上路，央行近期又推出針對第2戶的限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，將讓房市表現出現變化，而總統大選選戰開打，也是影響下半年房市的不確定因素。

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