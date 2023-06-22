想當包租公？淡大投報近4% 但要考慮2件事

行政院租屋補貼新制2.0預計7月3日上路，這次補貼放寬申請年齡，從20歲降到18歲，大學生及高中生都能請領，而且不需要房東資料，直接匯入帳戶。



申請通過後，第三級補貼上限3千元，另外可再加碼補助1.2倍，也就是每月最多可領4,200元。

過去，大學租屋是龐大市場。據教育部資料，111學年度學士類學生人數前5高的大學人數都在1萬7千人以上。依據實價資料，大學周邊租金投報率表現不差，除了台灣大學不到2%，淡江、文化、輔仁、逢甲4所間大學租金投報都約有2.6%以上，學生人數最多的淡江大學租金投報率最高，約有3.9%。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，隨著少子化影響，積極投入大學租屋市場者逐漸減少，不過學生多的大學，尤其像淡江大學周邊房價相對低，但租屋有一定需求者，租屋市場穩健。

台大投報率最低 淡大還有上班族

觀察學生人數最多的5間所大學，淡江大學將近2萬名學生，周邊平均房價一坪約22.8萬元，平均租金每月每坪734元。因周圍房價相對低，然而租金水平不低，平均租金投報率約3.9%。

學生人數第2名為文化大學，位於陽明山山區，平均房價48.1萬，租金表現超越房價，周邊套房型租金上看萬元，平均租金每坪1,290元，租金投報率約3.2%。台灣大學位在台北市高價地段，租金投報率僅1.7%。

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和指出，淡江大學周邊租金投報率高，除了師生人數多之外，還有兩大關鍵，一是淡江大學周邊租屋主力客群，除了學生還有上班族。因淡大周邊飲食採買便利，輕軌提高交通優勢，不少在華碩及和碩的上班族，或淡大畢業的社會新鮮人會在淡大周邊租屋。

二是，淡大周邊的老社區、老公寓入手門檻低，例如緊鄰淡大的力霸大學城，有6~10坪的套房，平均單價約20萬左右，最低總價不用200萬。

生育率下降 要考慮住宅需求

郎美囡表示，雖然學生人數前4高的大學平均租金投報率不低，不過，生育率逐年下滑，學生越來越少，111學年度有19間大專院校的新生註冊率低於6成，未來學生不足額的情況可能擴大。

此外，不少學校周邊資租金投報率超出一般住宅水平是因為房價較低，但租金與主力都會區的住宅租金差異不大。當學生招生不足，區域需求優勢隨之降低，若校園位在自住需求偏低的區域，未來轉手較易面臨問題。

租金補貼2.0 有4個重點

行政院「300億元中央擴大租金補貼專案」第2年，內政部今年推出「租屋補貼2.0」進階版，有4項重點：

1.配合民法成年年齡下修為18 歲，民眾年滿18歲，且在外就學、就業的年輕租屋族群，都可提出租屋補助申請。

2.舊戶可直接延續補貼，不用重新申請。

3.租金補貼申辦不限於 7、8 月實施，採「隨到隨辦、隨辦隨領」更便民。

4.申請的租戶不需附房東身分證字號。

（彭蕙珍）

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