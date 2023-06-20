永信砸近16億 買進巨蛋商圈近1,400坪建地

近年來，高雄巨蛋商圈結合了購物、美食、娛樂及文化景點，提供多元且豐富的生活體驗，深受高雄人的喜愛，也成為購屋熱門區段。永信建築團隊高信建設，向多位地主以每坪均價約116萬元、總價近16億元，買進約1,375坪建地。目前預計推出48～72坪超高層建築物景觀宅，由於該區新案每坪開價已站上5字頭，預測高信建設未來的每坪開價應可達50萬元以上。

高信建設相關人員20日證實，位於高雄市左營區新庄段六小段的土地，是由高信建設2～3年來陸續向多位地主收購而得，目前還在產品規劃階段。

高信表示，看好巨蛋生活商圈周遭擁左營火車站、美國學校、大義國中、鄰近蓮池潭、龜山和捷運生態園區站。基地位置未來高樓可欣賞蓮池潭風景，正前方緊鄰綠園道，距離高鐵也非常近，因此，成為鎖定的目標。

鄔神團隊永慶不動產博愛同盟加盟店經理王筱喬指出，該基地鄰近的新大樓不多，目前只有浤圃建設和京城建設有新建案，浤圃巨星每坪開價48至52萬元，京城大苑開價42萬到46萬元之間，至於旁邊的棋琴文蓮苑為6年屋，近一年平均行情在30萬元上下。

她說，新屋成交每坪約在38～39萬元，由於該區新案每坪開價已站上4～5字頭，高信建設這塊的土地推估未來的新建案，開價也會在每坪50萬元上下。

王筱喬表示，巨蛋生活商圈是高雄蛋黃區，區域以大樓為主，附近交通便利，有高鐵左營舊城站及捷運生態園區站，位於漢神巨蛋旁，蛋黃區大樓漲多跌少是特性，難怪永信集團會先在此卡位。

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