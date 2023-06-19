央行第5波打房沒效 李同榮:反見3大後座力

中央銀行理監事會上周決議不升息，再度出手第五波限貸針對第二房限貸打房。房市趨勢專家李同榮直批，此舉乃彭規楊隨，明知房市已明顯降溫，又複製12年前彭淮南時代無效的選擇性限貸政策，連續5波限貸打房，所為何來？他直言央行真正動機有三，搶割政績、平撫鷹派理事反彈、資金動能強勁。李同榮認為央行第5波限貸不但效果有限，且有可能產生三大巿場的反效果出現。包括資金充沛難擋、換屋族小咖首當其衝、造成市場大者恆大。

李同榮指出，房價漲跌趨勢有一定的景氣技術循環因素形成，隨著供需基本面與政策消息面的影響，房市價量就會在市場自由機制下上下波動，央行所能操作的工具有限，對房市的調控只能著重在風險控管層面上，不能錯把後衛角色當作前鋒，對資金管制與利率浮動，都不宜過度干預，否則，不但控制不了房價，反而影響到經濟層面的畸形發展，同時也使市場交易量縮到谷底 。

2010年央行彭淮南時代，針對房市高漲曾經採用四次選擇性區域限貸打房，李同榮指出，結果限貸台北、資金跑到新北，限貸新北、資金往桃竹移動，限貸桃竹、資金移往中南部，限貸六都、資金竄逃海外，防堵資金政策不但無效且造成諸多法人投資套牢於海外，而房價不但不跌且續漲四年到2014年才結束第五技術循環高點。

李同榮認為央行第5波限貸不但效果有限，且有可能產生三大巿場的反效果出現。包括資金充沛難擋、換屋族小咖首當其衝、造成市場大者恆大。他並炮轟，各部會正在進行一場「打房搶政績 世紀大競賽」，亂箭齊發，搶當收拾高房價的最後一根稻草。

李同榮最後指出，房價問題不在豪宅、也不在高總價，而在於低總價市場被壟斷，打房亂象一直針對高總價市場，央行近日在通函給銀行的問答集中更明確要求，購買豪宅（高價宅）增貸或轉貸者，貸款人應簽切結書，資金不可再流入不動產，但對於低總價市場被壟斷的嚴重現象，政府完全束手無策，殊不知市場現況高價產品已在小跌，而低價產品卻逆勢上揚，這就詮釋房市降溫而年輕人無感的核心因素，政府打房不重核心的亂象，只會造成仇富又無法濟貧的畸型社會現象，落入富人對政府失望、且年輕人對政府失去信心的兩大窘境。

（時報資訊 郭鴻慧）

延伸閱讀

房貸補貼申請全攻略 3雷區3失格情境勿踩

北市松山區都更新案身價高 單價150萬起跳

建照核發 住宅占比首見跌破5成