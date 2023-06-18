建照核發 住宅占比首見跌破5成

房市政策持續緊縮，住宅市場交易動能降溫，開發商開發重心轉向興建商業及工業地產，新建不動產結構持續往商業、工業地產傾斜。今年前四月全台建築物建照核發住宅類的占比首度跌破5成，甚至還低於金融海嘯後的2009年，以及房地合一稅實施的2016年這兩個房市景氣谷底。

根據內政部統計，近年全台建築物建照核發的總樓地板面積持續成長，去年合計約1,386萬坪，不過觀察各類新建不動產的結構，過去房市景好時，住宅類占全數新建不動產樓地板面積可達55％～60％，2013年更高達63.9％，反觀今年前四月則跌至49.7％，是自2006年以來以現行建築分類統計以來最低。

相較下，辦公服務類占比持續提高，過往辦公服務類建照核發面積約僅占5％～6％，不過隨建商競相跨足商辦，比重持續提升，去年辦公服務類建照核發面積高達147萬坪，創下歷史新高，占比也突破10％，今年前四月更提升至12.9％。

此外近年受惠於美中貿易戰、台商回流的工業地產，企業擴廠需求強勁，激勵開發商投資興建廠辦、廠房，工業倉儲類建照核發在2019、2020年均突破2成，近二年工業地產雖降至16％～19％，不過今年前四月也回升至近22％。

房地產業者指出，過去幾年住宅市場過熱，政策上連續推出房地合一稅2.0、平均地權條例修法等，特別針對預售住宅市場打壓，同時對建商祭出土建融緊縮、限期開發等政策，對建商來說，住宅開發銷售期拉長、風險提高，已不再是寵兒；而商辦、廠辦需求仍持續強勁，甚至愈來愈多買方在預售階段就進場，只要標的位置在精華區、成熟商圈內，即使尚未落成，也會吸引買方搶先砸重金搶買，開發資金明顯轉向商業及工業不動產。

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