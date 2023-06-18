房貸補貼申請全攻略 3雷區3失格情境勿踩

央行此次暫緩升息，房貸族鬆一口氣，惟針對自然人特定地區第二戶購屋貸款，除原本無寬限期外，新增最高貸款不得超過七成規定，重傷換屋族；截至6月16日為止，「房貸補貼」申請已突破49萬人申請，首批通過審核，最快7月上旬就能領到。

「房貸補貼」於今年6月1日起開放線上申請，期限至今年12月底，受理期間長達7個月，資格基準日是今年2月28日，該日以前買房的人皆可適用，預估第一批在7月初就能獲得一筆定額3萬元的支持金，若不會線上申請，可就近至承貸的金融機構，請求協助。

營建署表示，如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金，也提醒三件常見錯誤，一是提出申請者並非借款人；二是貸款金融機構填錯；三是申請的補助並非拿來房貸使用。

內政部也提醒，下述三點情形之一者，應不予發給「房貸補貼」支持金，包括申請資料有虛偽、捏造或不實情事者；同一住宅貸款重複領取支持金者；其他違反「內政部對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法」及「中產以下自用住宅貸款戶支持專案作業須知」之情事者。若是已發給者，由營建署撤銷或廢止，並以書面行政處分命其限期返還。

（旺得富理財網 黃順德）

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