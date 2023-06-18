北市松山區都更新案身價高 單價150萬起跳

台北市松山區目前新建案行情仍位居北市第三高，雖松山的住宅新供給沉寂了一段時間，但近期一次有兩筆指標案要推出，單價皆從150萬元起跳，在房市買氣尚未有起色下，新案房價仍高高掛。

根據住展雜誌調查，北市松山區近期一次有兩塊指標案要推出，且都為都更案，分別是位在西松國小對面的「將捷行書」，以及復興南路一段上的「揚昇君悅」，兩案皆由信義代銷負責銷售，由於基地位置條件都不差，單價皆在150萬元以上的高水準。

「將捷行書」基地三面臨路，西側朝向西松國小，具有較佳的棟距條件，且距捷運南京三站不遠，周邊機能便利，根據信義代銷官網上顯示，該案產品規劃29、34、38三種坪數房型，單價為150~163萬元，總價為4,500~6,500萬元。

「揚昇君悅」則位於主幹道邊、鄰近微風廣場，周邊即為熱鬧商圈，基地487坪、臨路大面寬，將興建新古典風格地標建築，樓高21層，採SC結構、日本森科嘉阻尼器，規劃22～56坪，價位尚未正式公佈。

住展雜誌根據線上銷售中建案的業者表示，一星期能接到10組客戶實屬不易，上半年雖有具話題的「京華廣場」公開，但畢竟商辦和住宅的客層不同，即便廣告不少，目前對於松山房市的影響尚有限。

住展雜誌表示，現階段北市房市氣氛普遍冷清，加上房價站在歷史高點，有急迫購屋需求的客戶多會選擇遠離原居住地，跨區找尋更容易入手的房子，至於現在有房子住，購屋計畫沒那麼急的客戶，則持續觀望、等待，對此業者寄望近期新案能夠帶給當地市場新的發展機會。

此外，除了上述兩案外，4月開工的延壽國宅J區「中工鳴森苑」也有機會在第三季末、第四季亮相，主力產品為3房，以附近新建案行情推估，該案總銷金額逾百億，將會是北市房市的焦點個案。

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