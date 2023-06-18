國巨陳泰銘買8戶 1坪244萬…天龍國秘境曝

端午連假想出門走走、又怕人擠人，那就來場台北市微旅行吧！財信傳媒董事長謝金河推薦，緊鄰6星級酒店文華東方的松基公園，不僅一旁有頂規豪宅文華苑，國巨董座陳泰銘與昔日「地下主機板教父」的精英前董座蔣東濬，各掃貨8戶之多，且公園占地逾2千坪，綠樹成蔭之餘，還有3棵珍貴的牛樟樹，價值千萬，值得佇足欣賞。

謝金河在臉書以「文華苑有一個美麗的後花園」為題分享，表示日前與朋友約在海峽會吃飯，自己提前半小時到，由於時間還早，就從文華東方逛到文華苑附近的公園走走。

文華苑按最新實價登錄資料，每坪交易價格是244.55萬元，是台北市前10大豪宅中，價格最硬朗的豪宅，尤其是陳泰銘及蔣東濬像集郵般，各買8戶，曾有記者幫陳泰銘估算，買進的成本是43.2億元，讓他直嘆，真是實力雄厚。

這麼高貴的豪宅，除了緊隣文華東方外，最難得的是豪宅外有一處大公園，謝金河表示，一般社區型的公園都不大，但這座2012年完成的松基公園，占地6693平方公尺。

雖歴史不長，但當年移植來的樹，如今已綠樹成蔭，最難得的是園內有3棵大牛樟，一般民眾可能不知道這3棵大牛樟的價值。（註：牛樟樹為國寶級保育類樹種，曾有專家推算，50年樹齡就價值20萬美元起跳）

謝金河指出，很多慶城街的住戶會在傍晚時分來此散步，公園夠大，來回走幾圈很舒服，而文華苑正在公園旁邊，被綠色大樹圍繞，價值感倍增，難怪這些年價格只漲不跌，加上總共僅26戶，蔣東濬、陳泰銘已經收藏16戶，籌碼穩定，更是易漲難跌。

逛完松基公園，謝金河表示，自己又來到文華東方，但直言人氣實在不佳，連逛商場的人也少，各個樓層看一遍，很多店家都關門，這個台北市最高檔的飯店，看起來經營困難，也讓他細思量，若中泰賓館第3代、文華東方董事長林命群當時把大門開在敦化北路上，結果會不會比較不一樣。

（旺得富理財網 李宗莉）

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