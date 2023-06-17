北市商辦向北擴張 新頂辦聚落陸續成形

信義全球資產公司觀察，近5年北市辦公室交易中，屋齡10年內新屋的交易規模已衝破200億元，且交易集中在都會區外圍的大直、士林，顯示辦公需求已從市中心向北擴張，頂級辦公室新聚落已陸續成形。

企業法人布局辦公室據點多傾向市區指標商業大樓，或區域產業群聚效益，近期更偏好選擇屋齡10年以內的新辦公室，規劃做集團企業總部。信義全球資產公司統計近5年北市辦公室實價登錄資料，屋齡在10年內的辦公室交易量達到202億元，中山區交易量衝最高，累計金額達142億元，占整體超過70％；士林區次之，累計金額達45億元。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，為提升公司營運效能，越來越多企業有設立總部的需求，傾向找屋齡新、坪數大的商辦產品，直接包下多層或整棟做規劃。市區辦公產品屋齡以20年以上為主，而市中心外圍像大直、士林等區域，由於鄰近台北市區、具未來發展潛力，吸引建商插旗蓋商辦，且朝向頂辦規格做規劃，較符合目前公司設立總部需求，雖然不在市區商圈，也已躋身蛋黃區價格，吸引生技、醫療、金融等購買力強的買方入手。

林建勛觀察，中山區的新商辦交易主要集中在大直一帶，已有不少大型建商進場開發頂級辦公室。國票金控即看準大直頂辦商圈崛起，2019年時投資56.7億元購置由華固建設興建中的商辦大樓，更名為國票金融大樓，作為自用企業總部。

此外，士林也將成為新辦公聚落的明日之星，士林有多個大型開發案在進行中，2015年完工的欣翰士林官邸，為士林指標商辦案，去年實價登錄資料累計有14筆交易資料，其中浪凡網路科技就以總價6.8億元，一口氣打包4戶。

林建勛表示，近期市場買方除了傾向10年內屋齡的辦公室以外，對預售案的詢問度也越來越多，只要標的位置在精華區、成熟商圈內，即使尚未落成，也會吸引買方搶先砸重金搶買，且購買預售案也有其他優點，包括建商可以為買方量身打造符合需求的辦公空間配置、有機會享有大樓冠名權等，可以有效提升企業的知名度與形象。

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