擁3百億級建案 力麒推案時機端看市場氛圍

力麒（5512）去年因轉投資事業擴大虧損，今（16）日股東會承認不予配發股利的盈餘分配案。展望未來，目前力麒耕耘都更案頗具成效，光是總銷百億級的指標大案，就至少3筆，包括：松江企業總部案103億元、中山北路六段100億元、永和永貞路案164億元，力麒董事長郭淑珍表示，平均地權條例修正案、加上央行緊縮第二戶貸款至7成，多多少少一定會影響房市買氣，大環境已經改變，力麒今後將視市場氛圍再決定推案時機。

今天力麒召開股東會，由董事長郭淑珍主持。

會中承認去年合併財報，受轉投資事業拖累，稅後純益下降至4,309萬元、年減8成6，EPS為0.06元。

另外在股利配發案方面，郭淑珍表示，由於考量未來市況、及在建工程對於資金的需求，因此決議不予配發股利。

力麒總經理郭濟剛則表示，因為當前營建成本大幅攀升，再加上今年和明年，至少會有3筆新案會一起動工，包括松江企業總部案、內湖環山A案、中山北路六段案，資金需求強，因此今年未予配發股利。

郭濟剛指出，目前在政策打炒房之下，力麒一定要有想法！所幸前幾年力麒已積極朝向環境工程、觀光飯店等進行多角化布局，其中觀光產業和飯店方面，這一波疫情，陸續有台北、高雄、墾丁等據點停業，而台北資產已在談危老都更，正積極洽談鄰地。另外松江總部案，整合非常多年，從當時利率還在8％的時代，是 我從來沒有見過的利率，中間市場一直有改變產品規畫，最後才拍板興建為純商辦大樓，整棟一定要單純化，才能發揮土地最大效益，也符合市場需求。

力麒表示，目前正積極進行都更整合，籌備土地原料，光是總銷百億級的指標大案，就包括有：松江企業總部案103億元、中山北路六段100億元、永和永貞路案164億元等3筆。

另外，還有內湖環山路A案約35.3億元、北投大業路廠辦案約61億元、汐止都更案約65.2億元。

力麒表示，今年「力麒天沐」將交屋入帳、轉投資事業貢獻度加大，全年可望業績大躍進；受到政策打房一波的影響，日前央行無預警加碼限縮全台8城市第二戶購屋貸款成數至7成，預料將打到自住客戶，未來力麒推案將以銷售新成屋為主，購地也傾向保守謹慎，彈性應變。

展望今年下半年，郭淑珍指出，房地產本業和業外轉投資事業，今年有機會雙雙優於去年，因此全年有信心拿出好的成績單。房地產本業方面，除新莊「家家富富」餘屋不到10億元、已售9成多之外，即將完銷之外，台北市天母「力麒天沐」42戶中，已售22戶、剩餘20戶，由於裏面很多客戶都不希望貸款，因此有信心在年底之前完銷，不受央行針對第二戶的第5波打房令所衝擊。

郭淑珍表示，業外方面，力麒直接持股1.17％、透過持股68.44％的鶴京企業轉投資65.77％的山林水（8473），去年因缺工嚴重、營建成本攀升、工期延宕導致被罰款賠償，造成全年虧損，今年這種問題將不復見。

至於直接持股57.17％、透過100％持股的力鶴投資、轉投資4.18％的力麗店（5364），受惠疫情後觀光和飯店復甦，加上南投「日月潭力麗溫德姆溫德姆溫泉酒店」（Wyndham Hotels & Resorts），預計7月開幕試營運、第四季正式開幕，全年力拼轉盈將有機會；因此今年本業和業外，都可望表現優於去年。

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