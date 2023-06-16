新光一號報喜! 台証金融大樓24.47億元標出

「新光一號」REITs不動產公開標售再傳捷報，第一太平戴維斯今（16）日公開標售「台証金融大樓」部分樓層，公告底價為23.23億元，最後由財團法人聯合信用卡處理中心以24.47億4,708萬元得標，溢價率5.3％，換算辦公室每坪單價約93.5萬元。

主辦本次公開標售的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，台北市核心區優質商辦非常稀缺，公告期間詢問踴躍共賣出雙位數標單，吸引包括金融業、保險業、建商、中小企業與專業投資機構評估，競爭激烈，最後成功標出。

陳逸鴻表示，「新光一號」REITs自從上個月底開標以來，已連續4個標的成功標脫，加上今天成功標脫的「台証金融大樓 」 部分樓層，總標脫金額累計達160億元。

今天脫標的「台証金融大樓」，鄰近南京建國路口，距離捷運南京松江站出口不到500公尺，交通便利且周圍商家林立，生活機能充沛，長期以來是國內企業辦公室選址的熱門區域，屋況良好且大樓管理嚴謹，對於想要在市區置產或購置自用辦公室的企業來說是相當難得機會，加上本次標售規劃有各種不同面積投標組合，讓投資人可靈活選擇，因此公告期間除吸引大型投資人評估外，亦有眾多企業買家洽詢評估部分樓層跟單一樓層的中、小面積標的。

另外，日前宣布延標的「新光天母傑仕堡」大樓、及「新光國際商業大樓」部分樓層，昨日公告，將分別於6月26日及6月27日下午兩點進行開標。

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