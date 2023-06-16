央行再祭打房措施後 雷仲達這樣說

中央銀行15日再度祭措施打炒房，此次是針對第二套房，然而外界認為此次打房恐打到「先買後賣」自住客，即將就任兆豐金控董事長雷仲達表示，央行制訂各項政策很謹慎，他不清楚細節，但若有此情況，會跟央行總裁建議，不過少了投機客後，抑制房價也會有一定效果！

央行16日理監事會議後宣布從16日起將對六都與新竹縣市自然人第二戶購屋貸款祭出貸款7成的限制。即將在16日下午就任兆豐金董事長、央行理事雷仲達雷仲達表示，「換屋族」並非央行此次限制對象，若舊屋還沒賣，就先買新房的「先買後賣」換屋族，若第二戶貸款真的受限，賣時是否可以再跟銀行協商，可以不受貸款七成的限制，目前相關細節需要再釐清，他也可以跟總裁來做個建議。

針對央行此次作選擇性信用管制用意，雷仲達表示，雖然央行從2020年12月即開始實施選擇性信用管制，不過，這幾年不動產貸款餘額及總放款餘額都持續增加中，因有些銀行貸款條件較寬鬆、有些較為嚴格，而且購買第二戶購屋人數和比例也都持續增加中，依央行統計，第二套房貸款平均成數2021年10月是75.5％，今年4月更上升至77.1％。央行希望房屋是用來自住，對第二戶房貸款作7成限制後，讓各銀行貸款平均成數一致。

至於六都及新竹縣第二戶購屋貸款七成限制開始實行，另平均地權條例子法將在7月1日上路，是否會影響下半年房市？雷仲表示，央行制訂各項政策很謹慎，畢竟房地產是產業龍頭，打炒房是為避免投機，央行並不希望衝擊正常交易，平均地權條例子法也是針對投機者，未來上少了投機客族群後，因需求減少，交易量一定會受影響，對抑制房價也會有一定效果，不過，房地產有剛性需求，建材成本、土地成本上漲等因素，即使央行推出新管制措施，仍難讓房價一下子有明顯的反轉。

延伸閱讀

桃園預售買氣吹寒風 這區量縮六成最多

央行信用管制出手 高雄換屋族得多備100萬

打炒房！高雄房市限貸7成 網嘆：喪鐘敲響