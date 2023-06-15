央行停止升息 房貸族終於鬆口氣

房市春燕將至？美國聯邦準備理事會公告暫緩升息，台灣央行也宣布利率不動，重貼利率維持在先前公告的1.875％，房貸利率大幅攀升的趨勢已經減緩，房貸族終於能鬆一口氣。

這波升息對房貸族增加不少壓力，觀察台灣五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、台灣土地銀行、華南商業銀行和第一商業銀行）新承做購屋貸款利率，從去年3月的1.378％，一路跟著重貼現率升息，到今年4月正式突破2％大關，來到2.08％，共計增加了0.702個百分點。

樂屋網試算，以1,000萬元房貸金額，每月本息均攤30年為例，去年3月時，每月還款金額約為33,930元，但到了今年4月，同樣的條件下，每月還款金額增加到37,370元，每月多繳超過3,400元，漲幅達到了10％。

然而，近期通膨壓力趨緩，消費者物價指數（CPI）年增率已從今年1月的3.05％，逐月下降，到今年5月已降至2.02％，如果未來回落至2％的警戒線內，升息循環應該就可確認告一段落。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，過去央行重貼現率變化一直是降幅較大、漲幅較小，前波的升息循環發生在10多年前，從2010年6月開始，一直到2011年7月結束，期間連續5次升息，總計上升了2.5碼，之後的4年，利率穩定維持不變，直到2015年才開始進入降息階段。

而這波新的升息循環始於去年3月，央行在2年未調整利率後，迅速將重貼現率上調了1碼，達到1.375％。此後，央行每季度都公告升息半碼，直至目前的1.875％，總計升息5碼（0.75個百分點）。

洪安怡說，一個不再繼續升息的環境，可以讓市場有機會穩定下來，重新找到平衡；如果接下來的政策環境能維持穩定，不再有太多干擾因素，房市也有機會回暖，甚至出現新的成長。

房仲：告別「升升不息」恐懼

從去年第一季開始，央行出現罕見的連五季升息，房貸利率也正式回到2％年代，所幸本季升息告一段落，房貸族終於可以鬆一口氣，過去五次升息累計調漲0.75％，以今年4月購置住宅貸款餘額高達9.4兆估算，連五升息後國人光利息支出一年總計就多出700餘億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，利率升升不息加上房價創下歷史新高，去年房市開始量縮整理，房貸族則發現每個月的房貸金額愈來愈多，加上通膨日常生活開銷也明顯增加，尤其是過去三四年才買房子的民眾，因為房價水準高貸款金額多，升息後特別有感。

至於央行發現特定地區的第二套的房貸成數仍高，因此針對自然人特定地區的房貸，包括六都與新竹，第二戶購屋貸款成數最高上限7成，較之前取消寬限期更進一步略為緊縮，由於市場投資氛圍已下降，可能會影響到還有房貸的換屋族群，這類族群建議以配偶名義購屋申請房貸，或者是先賣後買爭取比較好的貸款條件，雖然對市場供需影響不大，但仍反映出央行緊盯房市的態度不變。



曾敬德表示，前一波央行的選擇性信用管制更嚴格，但限縮範圍較小，僅有雙北與桃園少數區域，且僅能貸款6成，這次則是擴大到六都加上新竹地區，而這些區域就佔了市場7～8成的移轉量，管控範圍相當廣闊，雖然第二戶貸款上限仍有7成，但過去這類政策發生時，都會對預售交屋造成影響，甚至出現建商貸補足差額的方式因應。

4月央行公布五大銀新承做房貸利率為2.08％，已經寫下172個月新高，上一次房貸利率2％已經是2009年1月時候的事情，比較五次升息前後差距，升息前1.31％，30年期房貸本息平均攤還每個月金額為3萬3,608元，五次升息後房貸利率2.06％，每月還款金額增加到3萬7,263元，每月增加3,655元，一年多出約4.4萬元的房貸支出，已經接近一般民眾一個月的收入。

曾敬德建議，房貸族可以向銀行詢問一下現在房貸利率多少，甚至詢問一下是否有調降房貸利率的空間，真的感覺房貸壓力沉重的民眾，雖然不建議持續轉貸爭取寬限期，但若真的短期壓力太大，還是可以評估一下轉貸後是否可以降低每月房貸負擔，不過轉貸過程有些設定等成本費用發生，房貸族要多方評估。

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