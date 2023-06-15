央行再出手打炒房 專家：這族群首當其衝

央行理監事會議今（15）日宣布，不再升息，同時也祭出第五波選擇性信用管制措施，新增規範自然人特地地區包括八大縣市第二戶購屋貸款最高成數上限為7成，並自明日起實施。對此，不動產市場專家高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，央行擴大管制房市，並祭出第五波不動產選擇性信用管制，預料首當其衝的，將是雙北市等高價區的換屋族。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年由於俄烏戰爭開打，開啟有史以來最大的貿易制裁，間接加劇全球通膨現象，但到今年5月已經出現明顯緩解。5月美國的消費者物價指數月增幅已經從0.37％降到0.12％，通膨趨緩、經濟疲軟，因此美國聯準會的升息動作進入留校察看的階段。

黃舒衛分析，而台灣同時要面對出口總值連八黑、經濟成長率「保2」的艱苦作戰，再加上消費者物價指數年增率從年初的3％跌到五月的2.02％，預估第四季還會降到2％，如果美國暫停升息，台灣確實沒有獨走的需求，所以升息動作也同步進入觀望期，房貸族雖可稍喘一口氣。

不過黃舒衛提醒，但聯準會的會後所公布的未來利率政策仍鷹，外溢效果不容小覷，建議要做好房貸利率持續緩升的心理準備。

黃舒衛分析，從去年第二季開始，升息、地緣政治、打炒房等內外壓力確實讓房市降溫，交易量年減超過2成，但由於國內游資量仍大，而平均地權條例鎖定打擊預售市場之後，加速買盤轉進價格彈性更大的中古屋；再加上新案成本居高不下，更使房價難跌，間接刺激高資產的置產抗通膨的需求，也形成這次加碼選擇性信用管制，針對自然人購買特定地區住宅房貸成數管制的新措施，首當其衝的就是雙北市等高價區的換屋族。

黃舒衛預期，今年建物買賣移轉登記棟數，將會萎縮到2016年25萬棟左右的水準。

黃舒衛認為，升息壓抑房價的效應，已經出現邊際遞減，從美國的S&P Case-Shiller房價指數走勢來看，去年六月房價全面走軟，但對比成屋銷售率超過兩成，今年1月開始房價全面反彈。台灣方面，下半年有大選、地緣政治衝突的特殊因素，再加上平均地權條例、限貸令越箍越緊，價漲量縮格局，對建商的銷售去化絕對不利，建議消費者要特別注意個別經營者的財務及業務韌性。

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