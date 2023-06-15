房子難賣 預售屋待售建案數年增7.8％

今年第1季房市觀望氣氛比以往明顯，房子相對比較難賣，據住展雜誌今（15）日最新統計，北台灣2023年Q1銷售中建案數量為1,123個，較2022年Q4增加52個，季增幅約4.9％，已是連三季增加。與去年同期相較，增加81個，年增幅約7.8％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷，建案銷售速度放緩，加上去年地方選舉後，及今年329檔期各出現一波推案潮，使北台灣銷售中建案數量持續增加。儘管部分個案延後公開時間，北台灣銷售中建案數量仍在今年4月攀升至1,193個。

住展雜誌統計，北台灣今年Q1銷售中建案數量最多的行政區，依序為中壢（73個）、桃園（61個）、淡水（46個）、大園（45個）、觀音（37個），前五名中除淡水位於新北市外，其餘4區都屬於桃園市行政區。

桃園中壢、大園待售建案數量成為北台灣第一、第四高。

至於待售建案數第二名，為桃園，推案熱區不少，銷售中建案數量自然多，可因當前市場買盤有限，會見到重劃區出現成交量集中少數個案的情況。

成采錡表示，房市供給量增速高於買氣，將持續對價格造成壓力，而下半年房市在《平均地權條例》修正案上路以及總統大選等因素影響下，預估整體市場買氣不容易看到明顯回溫。此時對業者而言，比起投入房市一級戰區，另闢戰場或許是更好的選擇，因為從今年上半年的市場案例來看，位於近年房市供給稀缺區的新建案，不僅能有當地換屋買盤支撐買氣，建案成交價也有機會創下區段新高。

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