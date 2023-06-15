台南火車站商圈沒落了?網憂這地將淪鬼城

火車站商圈開始沒落！網憂這地方將淪鬼城：買房恐套一輩子

過去各地火車站周邊商圈林立、人潮聚集，但受消費型態改變等因素影響，許多商圈已逐漸沒落，一名網友在PTT發文指出，曾連續6年蟬連「台南地王」的新光三越中山店由京城商銀以43.75億奪標，該店將以現有型態營運至2026年，他擔憂台南站前商圈會不會淪落成下一個台中中區，「這波漲上來不趕緊逃命，大概會套一輩子吧？」

原PO是台中人，他描述自己剛到台南求學時，第一眼看到站前商圈就直呼「這邊很像昔日的台中中區」，他提到台中中區大概1990年代就開始衰退，當時台中市地不斷擴大，商業開始往外擴散，人們不斷搬離市中心，中區很多百貨公司倒閉，最後變成了如今的鬼城。

原PO進一步表示，現在台南也是如此，他盤點四期、五期、鄭子寮、虎尾寮、商60、九份子、草湖寮、平實等重劃區的現況，其中商60被認為最有發展性，也是最有想像空間的，外界謠傳商60未來會有新光三越進駐；平實則是目前發展最好、價格暴衝最快的，因為有南紡購物中心加持。

原PO強調，上述這些重劃區的最大特色是擁有大面積的待開發土地，方便想要展店的業者取得土地，不像舊市區一樣土地蓋完了。反觀站前商圈除了南鐵地下化以外，也沒有其他發展性了，恐怕淪落成下個台中中區。

其他網友紛紛表示，「台南人口一直流失啊」、「台南站前剩學生補習會去而已，早就沒什麼好逛的了」、「舊市區重建還是蠻難的」、「商60、草湖寮、九份子應該是未來發展中心」；但也有網友說，「成大就在後站要怎麼爛，倒是重劃區那麼多個取代性才高」、「重劃區偏僻的要死誰要去逛」。

（中時新聞網 邱怡萱）