5戶以上囤房戶追稅 過半逃漏稅 補徵稅近億

為遏止包租公、包租婆逃漏稅，財政部正進行5戶以上囤房大戶租賃所得查稅，財政部從去年1月查核到今年3月底止，已經查核4,166件，完成過半；查核完畢的案件中竟有逾半逃漏稅，共計2,172件，補徵稅額近億、達9,857萬元。

為落實居住正義，財政部2020年11月啟動不動產相關所得專案查核，包含個人不動產相關所得專案查核、10戶以上囤房大戶租賃所得查核，以及5戶以上囤房大戶租賃所得查核等三大專案。

個人不動產相關所得以及10戶以上囤房大戶的租賃所得查和已經於2022年12月底以前查核完畢，其中個人不動產相關所得查核1085件，補徵稅額4,624萬元；10戶以上應查1734件，查獲1,007件，補稅金額9,985萬元。

財政部自去年開始查核5戶以上囤房大戶租賃所得逃漏稅情形，預計今年12月31日以前要查核完畢。財政部表示，5戶以上囤房大戶要查的案件有7,603件，到今年3月底已查核4,166件，其中，涉及逃漏稅、補徵的件數有2,172件，亦即查核案件中有一半以上房東涉及逃漏稅、需要補稅，補稅金額達9857萬元，平均每件要補稅約4.5萬元。

累計3大查核專案，補稅金額貢獻國庫2.45億元，在不動產專案查稅過程中，就有中部名醫手握91間不動產，因為漏報3年的租賃所得，補稅金額超過200萬元。

為防杜房東、地主等房屋所有權人，藉由將房屋分割為小坪數，規避房屋稅，財政部推《房屋稅條例》修正案，就房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，增訂非自然人適用，以及自然人持有以全國3戶為限，並列為優先法案，送立院下會期審議。

外界關注囤房稅率議題，以及立法院部分黨團、委員所提《房屋稅條例》第5條修正案，要求依全國歸戶戶數決定可否適用自住房屋稅稅率及降低自用房屋稅率等問題，目前尚無共識，財政部將持續與立法院各黨團溝通，盼儘速完成修法。

（中國時報 吳靜君）