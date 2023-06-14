房東涉詐領租屋補助被逮 1情境也得全吐還

驚傳新北市永和區張姓女房東夥同六名租客打假契約，企圖詐領近60萬元「租金補助」遭逮；對此，內政部長林右昌今（14）日表示，政府推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，是希望補助有需要的民眾，不要辜負政府推動租金補貼的美意，凡是違法領取補助者，勢必嚴辦。

據悉，張女在雙北皆有房產，台北市租金補貼每月8,000元，高於新北市每月5,000元，張女向住在新北市永和區的六名租客簽訂台北市租賃契約並上報，企圖詐領高額補助，張女遭警方逮捕後，依詐欺罪嫌將張女與租客送辦；她供稱，原定詐領補助款後與租客對分，但補助尚未申請成功，即遭逮捕。

租金補貼將於7月3日開辦，且本次沒有申請期限限制，租屋族只要符合申請條件，且有租賃房屋的事實就可提出申請；營建署呼籲，有需求的租屋民眾，隨時都可提出申請，屆時請租屋族準備好租賃契約及撥款的金融機構帳戶等資料，並留意後續公告及受理申請相關訊息。此外，「房屋無稅籍」會被追回補貼款，租客申請補貼時要特別留意。

內政部也提醒，民眾勿將自己的證件、租賃契約等重要文件隨意提供給他人，也不要輕易聽信可以多領取租金補貼金額的詐騙話術，而遭人利用。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

隆大2大案將開賣總銷50億 這樣看高雄房市

外國人追買 潤泰敦峰、松濤苑豪宅行情曝

5億高中生遺產「配偶」恐拿不到 關鍵在這

高雄房市快崩盤？網友曝這訊號來了