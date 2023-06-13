潤隆今年目標完工交屋4大案 總銷逾300億

潤隆（1808）今（13）日召開股東會，承認去年合併財報及配息案，每股配發現金0.6元。潤隆去年業績因新案遞延完工而明顯下滑，不過今年將揚眉吐氣，估計將有全台4大案陸續完工交屋，總銷金額逾300億元；目前前5月營收已比去年同期激增6.14倍，至53.5億元，交屋入帳題材發威；預期若工程進度如期，全年完工交屋量將有機會挑戰歷年最大量。

潤隆董事長邱秉澤表示，潤隆今年預計會有4筆新案，陸續加入完工交屋的行列，包括：基隆總銷約86億元「夢悅城」、桃園112億元’「國家大院」、新竹86億元「竹科潤隆」及高雄38億元「樹禾苑」等。另外，其他待售餘屋，包括：基隆「新橫濱-上野區」、「新橫濱-星野區」、新北板橋「柏克萊公園」、台北市內湖「國賓官邸」、台中「臺中帝寶」、「NTC 國家商貿中心」及高雄「文化潤隆」等，全年目標將以全數去化餘屋為主。

潤隆指出，目前美國升息循環尚未結束，可能使全球經濟成長趨緩或甚至衰退，加上國際地緣政治風險仍高，集團預期2023年的房市，通膨、升息，還是最不確定的干擾因素。台灣CPI增幅不高、影響相對小，不過在營建成本、工資上漲下，房市有望「價漲量穩」。

潤隆預期，未來房市若從台灣平均薪資、房貸所得比例來推估，每戶總價650～1,400萬元的剛需產品，將是未來推案的主力總價帶。展望今年，潤隆推案計畫，也將以低總價的「小宅」、「小二宅」及「2＋1房」為主，對於首購族而言，因購入物件總價低，升息的影響相對有限，且由於股市多變與通膨壓力，反而凸顯房地產保值的特性。

而少子化及平均每戶的人口數下降，使得房屋的需求量增加，而房屋需求坪數變小，這都讓市場主流偏向二至三房的產品類型。

潤隆指出，今年潤隆除積極去化餘屋外推案方向亦鎖定首購及換屋住宅，目前規劃及預計推案的建案有基隆「德安EF」、台北「文山萬芳」、桃園「龜山善捷」及台南「潤隆鉑悅」等案。